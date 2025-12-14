爭取民進黨彰化縣長提名 黃秀芳推友善毛孩大縣

立委黃秀芳將推動彰化成為友善毛孩大縣推動彰化成為友善毛孩大縣。（記者方一成攝）

爭取民進黨彰化縣長提名的立委黃秀芳，今（十四）日一早赴彰化市三民、民生市場掃街，受支持者熱烈歡迎。立委黃秀芳表示，彰化縣七年來流失近七萬人口，但毛小孩犬貓登記日增，凸顯越來越多民眾把毛孩當家人，未來若入主縣府，會推動彰化成為友善毛孩大縣！

立委黃秀芳表示，彰化人口流失飛快，但登記犬貓已約有13萬隻，掃街拜票時，常遇到飼主帶著心愛的毛孩來打招呼，市場上的寵物經濟也蓬勃發展，包括寵物寄宿、美容、醫療等行業，未來要透過獎勵，打造更多的毛孩友善空間與店家。

立委黃秀芳表示，她長期關注毛小孩政策，曾舉辦寵物交流活動，更在立法院推動寵物食品安全管理專法，修法保障毛小孩的食安，未來期盼建構彰化縣成為一個友善毛孩的大城市，讓大家從日常中增加幸福感。

黃秀芳表示，寵物經濟與旅遊也應相結合，當彰化有更多的友善毛孩餐廳、住宿，也會吸引更多的觀光客，而彰化的流浪狗中途之家，長期座落芬園鄉、員林市交界的阿寶坑垃圾場旁，急待改善環境、提升品質，才能強化民眾認養意願。

立委黃秀芳表示，在市場拜票，會聽取很多民眾寶貴的意見，友善毛孩就是許多民眾共同心聲，未來由縣政府帶頭，加上政策鼓勵，打造彰化成為友善毛孩大城，更重要的是，不只毛孩日增，也要透過產業轉型讓人口日增，團結共創更宜居的彰化縣！