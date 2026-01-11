即時中心／黃于庭報導

2026九合一大選將近，民進黨近期積極布局，其中高雄市、台南市、嘉義縣將舉辦初選，進入最終關鍵時刻，各人選均使出渾身解數，勤跑基層搏感情、舉辦造勢活動。對此，欲爭取黨內提名嘉義縣長的議員黃榮利，昨（10）日舉辦造勢晚會，他當場承諾若當選「只做1屆」，請選民給他機會，讓他徹底改善嘉義縣財政。

黃榮利昨日於造勢晚會慷慨激昂地說，為什麼嘉義縣長總要依「明文規定」指定？政治不是少數人的遊戲，嘉義縣需要「開路人」挺身而出，打破舊規矩，不能被派系綁住。

廣告 廣告

接著，黃榮利向台下民眾保證，若當選「縣長只做1屆」，並重申他參選是為了掃除派系障礙，自己會用4年的時間，爭取為年輕世代服務的可能，請大家在關鍵時刻給予支持，讓他能替嘉義縣服務。

「少子化衝擊生意人的生計，給我4年時間做1屆就好」，黃榮利今（11）早發文表示，台灣目前每對夫妻平均只生1.18個嬰兒，晚會時與到場的青年朋友閒聊，談到生幾個小孩，「有的1個、有的2個，3個是異類」，至於為何生這麼少？大家統一口徑回答：負擔太大，太辛苦了！

黃榮利認為，嘉義縣人口每年遞減5000多人，但縣政府束手無策，因有44億元債務等待償還，所有社會福利政策，只能空談喊口號；然而派系存在，債務就會繼續存在，苗栗縣就是一個活生生例子，借錢貸款滋養派系。

他也再度提及自己的承諾，徹底終結明文規定傳襲，改善縣政府財政，3年清償，第4年讓縣民享受：且滿65歲健保免費、學童學雜費補助、營養午餐補助、年年發現金，「選縣長，給我一次機會就好，做1屆讓我徹底改善嘉義縣財政」。





原文出處：快新聞／爭取民進黨提名嘉義縣長！「他」霸氣表態：給我4年「當選只做1屆」

更多民視新聞報導

年前紅包入帳！「這縣市」普發現金6000元 領取時間、方式出爐了

假日出門注意保暖！12縣市低溫特報 恐跌破10度

邱議瑩旋風銳不可擋！初選前夕「放大招」開分身掃街 豪華陣容曝光

