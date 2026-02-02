爭取民進黨議員提名! 高揚凱怒轟老東家 向鄭麗文下戰帖

生活中心／綜合報導

曾具國民黨背景的高揚凱，近日正式宣布轉投民進黨，並積極爭取黨內議員提名資格，現在更將炮口對準老東家，下手毫不手軟，今天更前往國民黨黨部向國民黨主席鄭麗文宣戰。

台北市議員擬參選人（民） 高揚凱：「身為臺灣的小孩，我高揚凱今天要在這一邊，正式公開宣戰鄭麗文，請妳出來接受公開辯論，不要躲在中共的羽翼之下。」

向國民黨主席鄭麗文公開宣戰，曾是國民黨背景的高揚凱，已經投靠綠營，積極爭取北市大安文山議員初選資格，炮口對準老東家，絲毫不手軟。

台北市議員擬參選人（民） 高揚凱：「我不知道，在我身後這一棟建築物，究竟是國民黨黨部，還是中共統戰部，鄭麗文有四不一沒有，她不要臺灣，不要中華民國，不要軍購，也不要臺美雙方關係，但是沒有臺灣的繁榮。」

高揚凱怒轟鄭麗文為了配合中國統戰不擇手段，這邊炮火猛烈，黨內對手，同樣角逐大安文山的劉品妡，則是走溫馨路線。





台北市議員擬參選人（民） 劉品妡。（圖／民視新聞）





台北市議員擬參選人（民） 劉品妡：「邱老師是1996年投入參與志工行列，那我自己就是1996年出生，剛好是30周年。」

出席謝長廷志工交流聚會，現任行政院副秘書長阮昭雄和前老闆國安會副祕趙怡翔全都現身。

行政院副秘書長 阮昭雄：「我們希望未來服務精神的傳承，在劉品妡身上繼續被看見，我們幫她加油。」





大安文山區競爭激烈。（圖／民視新聞）





找來黨內謝系老將力挺，畢竟光在大安文山選區，除了現任議員簡舒培、王閔生要拚連任，新人除了劉品妡外、捲土重來的陳聖文、由藍轉綠的高揚凱以及財經專家徐嶔煌，成為六搶四局面。

台北市議員（民） 王閔生：「我們現任議員也要，更為謹慎小心的來應對，我們也要勤走基層，用過去成績爭取選民的支持。」

面對新人來勢洶洶，現任議員謹慎應對，最快三月初議員選戰名單就會揭曉。

