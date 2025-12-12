爭取法庭直播被打回票 高院駁回柯文哲抗告案

台北地方法院審理京華城等案，民眾黨前主席柯文哲聲請法庭直播，但北院裁准判決後5天內公開法庭錄影，柯文哲等被告不服提抗告，高院昨收到抗告卷後分案，今（12）日裁定駁回柯、沈的抗告確定，北院15日開始言詞辯論程序，將無法進行法庭直播。

柯文哲。

有關法庭直播的要求，北院昨天開庭，針對京華城、政治獻金等案言詞辯論進行準備程序，審判長江俊彥當庭詢問11名被告是否提抗告的意願，確認已提出抗告的柯文哲、沈慶京及端木正3人，其他人都捨棄抗告，向高院回報並遞交抗告案等相關卷宗，高院今作出裁定，駁回柯文哲等人的抗告。

據北院規劃審理時程，12月15日及16日由公訴檢察官進行論告，17日及18日由柯文哲、沈慶京、李文宗、應曉薇、吳順民的律師及5名被告依序答辯，柯文哲如果講不完，在未來保留的庭期23日及24日可以繼續表達意見。

台灣高等法院正門。

