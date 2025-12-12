爭取法庭直播 柯文哲抗告遭高院駁回 7

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

民眾黨前主席柯文哲被控京華城土地違法容積獎勵、政治獻金公益侵占、挪用眾望基金會款項支付競總員工薪資背信、政治獻金專戶申報不實等4案，聲請辯論進行法庭直播，台北地院卻僅裁准案件裁判宣示或公告後5日內以變聲、變像或其他無法直接識別該個人之方式處理後公開播送，柯文哲就此提起抗告；高院今（12）日駁回，同時，會計師端木正涉犯行使業務上登載不實文書罪嫌，依法院組織法規定，屬不得公開播送案件，原審依職權裁定此部分公開播送，尚有違誤，高院也裁准端木正的抗告，撤銷了端木正的公開播送。

柯文哲、沈慶京抗告主張，法院實施公開播送得以「同步」、「即時」為之，法庭錄音錄影公開播送實施辦法第12條第1項規定應於案件裁判宣示或公告後播出，亦即一律限縮為裁判宣示或公告後之「事後」播送，業已逾越母法授權，原審竟依該實施辦法裁定事後播送，顯未堅守審判獨立。

另端木正抗告主張 其所涉犯罪名為法定最重本刑3年以下有期徒刑之罪，屬於法院組織法第90條第7項第4款所定不得公開播送之案件，原審裁定此部分公開播送與法有違。

高院合議庭審酌，法庭錄音錄影公開播送實施辦法第12條第1項規定，係司法院依法院組織法第90條第9項規定授權所訂立，乃執行法庭公開播送細節性規定之行政命令，核其授權明確，內容亦與法庭公開播送為確保人民知的權利、當事人公平審判權及實現公開透明的正當法律程序之立法目的相符，並未逾越授權範圍，且無違背母法之規範意旨。

原審依上開規定裁定本件准予公開播送，並敘明事後播 送方式適當之理由，核無違誤或不當，抗告人柯文哲、沈慶京之抗告均無理由，此部分應予駁回。

合議庭認為，端木正涉犯刑法第216條、第215條、第220條第2項之行使業務上登載不實文書罪嫌，依法院組織法第90條第7項第4款規定，屬不得公開播送案件，原審依職權裁定此部分公開播送，尚有違誤，故抗告人端木正之抗告有理由，此部分應予撤銷。

