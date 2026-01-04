爭取港湖興建寵物親子遊樂園 陳冠安：友善動物打造有愛城市 9

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

欲爭取國民黨台北市港湖區市議員提名的陳冠安今（4）日拋出「港湖百策第4彈」。陳冠安表示，由於近年來擁有毛小孩的家庭大幅成長，尤其以年輕族群為甚，台北市的南港、內湖區則是台北年輕人口最多的行政區；因此，他主張在港湖興建全台第一座公立寵物親子遊樂園，且園區內設置動保教育館，定期舉辦寵物健檢、認養活動、講座與公益行動，並開放空間給動保團體使用，讓正確的動保觀念更能走進大眾。

廣告 廣告

「隨著毛小孩數量成長，毛經濟也迅速發展。」陳冠安指出，近年擁有毛小孩的家庭大幅成長，尤以年輕族群為甚，南港內湖區港湖則是台北年輕人口最多的行政區，以新登記貓狗數量來說，內湖更是長年位居台北第2。

在選址上，陳冠安非常推薦南港的山水綠公園，其腹地完整、有大草原、停車也相當便利，絕對有潛力成為台灣、亞洲，乃至全世界最好的寵物樂園。且毛經濟，亦能帶動舊莊商圈發展，活化南港山區的觀光動能。

陳冠安提到，目前全台各地就有許多私立的寵物樂園，是許多毛家庭假期出遊的首選，因此不少地方政府相當重視動保議題，也大力推動狗公園普及，但截至目前為止，卻沒有一座以毛小孩為主軸的公立遊樂園。

爭取港湖興建寵物親子遊樂園 陳冠安：友善動物打造有愛城市 11

「因此港湖百策第四彈，我主張在港湖興建全台第一座公立寵物親子遊樂園。」陳冠安說明，園區可以結合活動區、游泳池、美容照護與訓練設施，並納入寵物餐廳與友善商店，打造「一站式」互動場域，讓台北的毛爸毛媽、孩子與毛小孩，有一個真正友善、安心、好玩、全面的動物互動空間；更重要的是，跟目前私立寵物樂園不一樣的是，公立的寵物遊樂園不只是玩樂場域。

考量到近年台北動物之家認領養率下降，收容數大於認養數，陳冠安認為，因此寵物園遊園的營運收入，應當回饋支持動物之家的收容動物照護，並挹注動物福利、動保教育與生命教育，讓毛經濟成為支持公益的正向循環。

此外，陳冠安也主張在園區內設置動保教育館，定期舉辦寵物健檢、認養活動、講座與公益行動，並開放空間給動保團體使用，讓正確的動保觀念更能走進大眾。

「友善動物，就是打造有愛城市。」陳冠安強調，毛小孩不只是陪伴動物，更是我們的家人。而港湖，可以走在台北最前面；台北，可以走在亞洲最前面，盼讓台北成為動保大城，就從興建寵物遊樂園開始！

照片來源：翻攝自陳冠安臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

高虹安復職比停職處理時間長？ 內政部均依法辦理

評邱議瑩政見會「2.0版升級」震撼全場！ 名嘴：是高雄市民最好的選擇

【文章轉載請註明出處】