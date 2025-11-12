爭取港澳包機直飛台東 黃建賓盼中央獎勵推動

（中央社記者盧太城台東縣12日電）台東縣國民黨立委黃建賓今天表示，中央應加強政策誘因，提供獎勵機制，推動港澳包機直航台東，振興東部觀光旅遊。

黃建賓國會辦公室今天發布新聞稿表示，兩岸旅遊觀光卡關，持續影響國內觀光產業，黃建賓今天於立法院質詢陸委會主委邱垂正時指出，港澳旅客為國際旅客來台比例中的第2名，政府應加強政策誘因，推動港澳包機直航台東，振興東部觀光旅遊，同時也能促進兩岸互動。

黃建賓說，過去國民黨執政時期，每年陸客高達好幾百萬人，花東地區更是許多陸客觀光熱點，帶動觀光產業蓬勃發展，但隨著疫情及民進黨政府上台後兩岸關係冰凍，陸客觀光人數雪崩式下降，至今還看不到恢復曙光，也沒有看到兩岸間有對話管道。

黃建賓表示，這幾年台東縣政府也努力推動國際包機直航，相信地方絕對非常有意願促成港澳包機，因此陸委會應與交通部、地方政府、民間業者共同研商，提供獎勵機制，促成港澳包機直航東部地區，帶動來台觀光人潮。

根據新聞稿，邱垂正回應，最近正與港方討論，希望帶動更多業者對花東旅遊投入更多心力，目前也正與旅遊及航空業者討論中，評估香港、澳門到台東觀光包機可能性，希望能促成。（編輯：陳仁華）1141112