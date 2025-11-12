爭取港澳包機直飛台東 黃建賓盼中央獎勵推動
（中央社記者盧太城台東縣12日電）台東縣國民黨立委黃建賓今天表示，中央應加強政策誘因，提供獎勵機制，推動港澳包機直航台東，振興東部觀光旅遊。
黃建賓國會辦公室今天發布新聞稿表示，兩岸旅遊觀光卡關，持續影響國內觀光產業，黃建賓今天於立法院質詢陸委會主委邱垂正時指出，港澳旅客為國際旅客來台比例中的第2名，政府應加強政策誘因，推動港澳包機直航台東，振興東部觀光旅遊，同時也能促進兩岸互動。
黃建賓說，過去國民黨執政時期，每年陸客高達好幾百萬人，花東地區更是許多陸客觀光熱點，帶動觀光產業蓬勃發展，但隨著疫情及民進黨政府上台後兩岸關係冰凍，陸客觀光人數雪崩式下降，至今還看不到恢復曙光，也沒有看到兩岸間有對話管道。
黃建賓表示，這幾年台東縣政府也努力推動國際包機直航，相信地方絕對非常有意願促成港澳包機，因此陸委會應與交通部、地方政府、民間業者共同研商，提供獎勵機制，促成港澳包機直航東部地區，帶動來台觀光人潮。
根據新聞稿，邱垂正回應，最近正與港方討論，希望帶動更多業者對花東旅遊投入更多心力，目前也正與旅遊及航空業者討論中，評估香港、澳門到台東觀光包機可能性，希望能促成。（編輯：陳仁華）1141112
其他人也在看
鄭麗文祭拜共諜報 連勝文：我沒辦法
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文日前出席統派團體辦的「五〇年代白色恐怖受難者追思秋祭慰靈大會」，但紀念名單中，包含中共在1950年代安插在國民黨政府內的共諜將官吳石，引發黨內反彈。對此，前國...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
台北市長穩了！曹興誠向賴清德力薦沈伯洋：他各方面輾壓蔣萬安
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導在今年的立委罷免案全力投入的聯電榮譽董事長曹興誠今(11/12)表示，民進黨不分區立委沈伯洋近日遭中共通緝與恐嚇，若兼任民...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
沈伯洋事件 韓國瑜：總統生病讓別人吃藥
[NOWnews今日新聞]重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，總統賴清德11日受訪時表示，中國對台灣並沒有管轄權，何況沈伯洋是在捍衛國家主權，期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
高雄國小畢旅飛日本！日作家看1行程直呼風險大：日本學校都不去
高雄和平國小規劃明年3月10日至14日舉辦畢業旅行，地點為日本，行程包含環球影城、金閣寺等地，5天旅費卻只收5千元，其他費用則由家長會長與顧問群吸收，消息曝光後引發熱議。對此，旅台日本作家「日本人的歐吉桑」大讚行程豐富、用心，都是受歡迎的地方，不過其中一個「京都」讓他相當不建議，因為京都近年來觀光人潮太多、問題不斷，連日本學校都覺得有風險而放棄。中時新聞網 ・ 1 天前
蕭美琴登歐洲議會！他戳破3假消息：造神
[NOWnews今日新聞]副總統蕭美琴日前受邀出訪歐洲，參加「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會並發表演說。外交部長林佳龍全程陪同，他表示，「這次蕭副總統成功踏入歐洲議會，象徵著台歐共創歷史新頁」...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
國小畢旅飛日本！日作家看「1行程」驚喊風險大：連日本學校都不去
高雄岡山區和平國小規劃明年3月舉辦畢業旅行，目的地是日本大阪、京都5天4夜，最令人羨慕的是費用只要5000元。對此，校長林世偉證實，因這屆學生只有15人，家長會長主動提出國旅改出國，50萬元差額由會長和顧問自掏腰包贊助。行程曝光後，讓旅台日本作家「日本人的歐吉桑」也大讚，行程非常豐富且很用心，不過有一地點他不建議前往，就是「京都」，因為近年來觀光人潮過多，連日本學校都認為風險較大而放棄。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
普發一萬新竹市加碼5000元！全台地方政府加碼進度一次看【不斷更新】
普發1萬元最快11月11日晚上6點入帳！普發一萬共有5類：登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放、特定對象直接入帳。地方縣市也傳出呼籲普發現金的聲浪，新竹市代理市長邱臣遠率先表示，向新竹市民發放5000元消費金。台北市議會民進黨團也提案向台北市民普發2.1萬元，引發討論。究竟各地方政府會不會跟進普發現金？Yahoo新聞編輯室整理全台22縣市普發進度，帶你一次了解！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 1 個月前
黃國昌便當會！趙少康：這兩人能贏蘇巧慧
[NOWnews今日新聞]前中廣董事長趙少康昨曬出和民眾黨主席黃國昌合照，趙少康今（11）日受訪透露，雙方談到2026年新北市長選舉，黃國昌稱，民眾黨的內部民調結果，只要藍白合作，不論派台北市副市長李...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
北市白石湖吊橋更新啟用 12月草莓季甜蜜迎初冬
【民眾新聞網方健龍綜合報導】被譽為台北市第一座大跨距吊橋的白石湖吊橋，近日完成歷年最大規模修復工程，新橋10日 […]民眾日報 ・ 23 小時前
錯過再等一年！凱撒趣淘漫旅台南國旅卡住房優惠 2,999元入住再送雙人早晚餐與六大冒險設施活動
搶攻歲末年終國旅商機，凱撒趣淘漫旅台南推出「國旅卡限定歲末回饋專案」，凡刷國旅卡即可以2999元優惠價格入住，鼓勵持有國旅卡的民眾把握機會利用補助額度出遊。專案內容再加碼贈送雙人早餐與晚餐、六項冒險設施體驗，以及曾文水庫入園及停車費，每日名額有限，錯過得再等一年。中時財經即時 ・ 1 天前
中國戰狼外交官曬航艦照片 威脅日本別管台海 不只海空軍力 「火箭軍」如解放軍皇冠上的明珠 CNN獨家揭露大量飛彈基地 「關島殺手」恫嚇美印太戰略｜全球聊天室｜#鏡新聞
日本首相高市早苗日前在眾議院備詢，提及鄰國若受到軍艦武力攻擊，對日可能構成「存立危機事態」，屆時不排除觸發「集體自衛權」。這番言論再次惹怒中方，中國駐大阪總領事薛劍發文秀出解放軍3艘航空母艦示威。 中共的遠程軍力投射不只展現在海上，「火箭軍」也是重點發展項目。CNN透過衛星影像揭露，中國有約99座飛彈相關設施，且規模還在擴大當中。而智庫統計解放軍人力和飛彈部署，也發現中國的戰略布局已經發生變化…… 面對極化政治、武力威逼，台灣前總統蔡英文也走出國門，爭取歐洲盟友支持，共同對抗挑戰。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 20 小時前
中共嗆全球抓捕沈伯洋 賴清德喊話韓國瑜：站出來維護國會尊嚴
中國日前以涉犯分裂國家罪為由對民進黨立委沈伯洋立案偵辦，官媒央視更進一步發布起底影片，並揚言展開全球抓捕及跨境司法合作。對此，總統賴清德今（11）日表示，中國對台灣並沒有管轄權，更何況沈伯洋是在捍衛國家主權、維護台灣民主自由的憲政體制，非常期待立法院長韓國瑜夠率領跨黨派委員聲援沈伯洋，「否則的話，今天的民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一個人。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
高鐵明改「全車自由座」！雙向每小時各發3班 末班車時刻一覽
因應鳳凰颱風來襲，台灣高鐵公司今（11）日晚間宣布，經評估旅運需求與安全考量，明日將調整全天營運班表，自上午6時起改採「每站停靠、全車自由座」模式行駛，各時段列車班次及末班車時間同步調整，以降低天候影響並確保旅客安全。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
高鐵「全車自由座」每小時3班擠爆！傍晚緊急加開4班
因應鳳凰颱風來襲，台灣高鐵今（12）日調整全天營運班表，每小時雙向各發3班全車自由座列車，不過仍有民眾依舊擠不上車，月台擠爆。高鐵公司為此宣布，今晚17時30分至18時30分再增開4班次南港至台中之南下列車。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
賴總統喊話韓國瑜應聲援沈伯洋 藍白批情勒
中國大陸以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，大陸官媒央視更播出「起底台獨沈伯洋」影片，宣稱要對沈伯洋展開全球...聯合新聞網 ・ 10 小時前
中國外交官薛劍嗆「斬首」！高市早苗不甩
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗近日表達，若「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，日本可根據安全保障法治行使集體自衛權的「存亡危機事態」，對此，中國駐大阪總領事薛劍在社群平台X上竟威脅要斬首高...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
2025全球50最佳飯店排行！前3都在亞洲， 東京搶下4席
2025全球50最佳飯店榜單揭曉，今年前三名全由亞洲飯店奪下。第一名由「香港瑰麗」拿下、新加坡萊佛士勇奪第五，而東京氣勢驚人，共有四家酒店入榜，包括寶格麗酒店、安縵東京、Janu Tokyo與虎之門艾迪遜酒店，成為全球旅人心中最耀眼的奢華新地標。bella儂儂 ・ 8 小時前
臺北觀光實力驚豔全台！ 「北投溫泉」奪十大亮點
交通部觀光署於11日盛大辦理第2屆觀光亮點獎頒獎典禮。臺北市觀傳局局長余祥與台北市溫泉發展協會榮譽理事長周水美共同出席領獎，見證臺北市在全國觀光評比中的亮眼表現。世界級獨特性： 「北投溫泉」成功榮獲「十大觀光亮點獎」。其獨特的青磺泉質與日本秋田的玉川溫泉並列世界唯二，加上全世界獨一無二以地名命名的「北投石」，成就了它的特殊性與國際價值。交通便利性： 觀傳局指出，北投溫泉搭乘捷運即可輕鬆到達，放眼世界也是相當少見的優勢，為國內外旅客提供極高的便利性。獲獎是對北投在地觀光發展、文化保存與自然資源的極大肯定。適逢入冬泡湯好時節，觀傳局歡迎民眾搭捷運到新北投，體驗溫泉、走訪北投圖書館、溫泉博物館等景點，感受獨具風情的北投魅力。六大地標入選百大亮點，展現臺北多元城市風貌除了北投溫泉之外，臺北市另有六處深受國內外旅客喜愛的熱門景點，榮獲「2026-2027年台灣觀光100亮點」，展現臺北豐富且多元的城市風貌：1.大稻埕、松山文創園區： 探訪歷史文化與城市文創實力的代表。2.貓空： 旅客可搭乘貓空纜車，以不同視角體驗白天與夜晚的山城風貌。3.台北101、西門町： 潮流品牌雲集，是時尚與國際旅客造訪臺台灣好新聞 ・ 6 小時前
鳳凰颱風釀大雨！台鐵「倒退嚕」回原站 旅客冒雨改搭客運
鳳凰颱風重創北台灣交通，造成台鐵北迴線中斷、航班停飛，旅客行程大受影響！花蓮北上自強號列車被迫在礁溪、南澳站折返，乘客們冒雨步行15分鐘至轉運站轉搭客運，「全身濕透」怨聲載道。一名旅客抱怨：「台鐵應該說清楚狀況，為行動不便的人叫計程車，而不是讓所有人步行。」航空交通也遭殃，聯合航空從東京返高雄班機宣布停飛，旅客眼睜睜看著行李被運下，卻得不到退費或安置。立榮、華信12日國內線全面停飛，颱風攪亂交通，旅客叫苦連天！TVBS新聞網 ・ 17 小時前
觀察／拜共諜、喊話見習近平與高市早苗爭議連發 藍營不滿鄭麗文「主旋律都在兩岸」
[FTNN新聞網]文／孫偉倫國民黨主席鄭麗文上任後一週就因為參加馬場町白色恐怖受難者秋祭儀式，追思對象包括從事間諜情蒐而導致國民政府戰敗中共，又造成嚴重...FTNN新聞網 ・ 10 小時前