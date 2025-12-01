爭取經費整治福興長治久安3公園 張嘉郡：雲林邁向宜居城市第一步 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／雲林報導

經濟部雲林產業園區服務中心轄下有長治、久安、福興3處綠地公園，總面積達近5公頃，居民不滿管理單位長期未達應有維護品質，陳情要求改善公園環境及設施。國民黨立委張嘉郡今（1）日出席「3處公園及周邊設施改善」動工儀式時表示，她接獲陳情即爭取第一期整治工程經費2287萬元，務求在4個月內汰換照明設備，並升級公園內的植栽、設施、步道，以符合居民所需之公園品質。

張嘉郡表示，綠地公園是衡量宜居城市的重要指標，它們提供休閒遊憩空間，直接提升縣民的生活品質，長治、久安、福興3座公園附近住有約900戶居民，未來更預計會有2300戶入住，因此，必須提前設想可能居住環境並完善設施需求。

根據經濟部雲林產業園區服務中心的工程簡報，此次改善工程項目包含改善公園內步道動線、使用者空間改善、增設座椅、調整全區植栽種植，並更新汰換照明設施，以符合周邊社區與住戶生活需求。

張嘉郡指出，要感謝斗六市長林聖爵跟里長楊美滿彙整民眾的陳情意見，才能讓3座公園及周遍環境再次升級。至於雲林產業園區服務中心目前管理的量能不足，會跟經濟部與雲林縣府來協調，未來讓縣政府接管維護工作，提供長期穩定的維運品質。

張嘉郡認為，這次的改善工程只是第一期，將近5公頃的面積有巨大潛力，過去服務中心只有一個雛形，未來縣府接手目標是朝向亮點公園來規劃建設，盼望鄰近住戶能夠一起來加入這項大計劃，雖然較難一步到位，但會堅持一步一步讓雲林縣成為永續宜居的環境。

