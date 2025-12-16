爭取綠營台南市長提名 林俊憲公布陳唐山推薦影片

（中央社記者張榮祥台南16日電）爭取民進黨台南市長選舉提名的立委林俊憲，今天公布曾任台南縣長的前總統府秘書長陳唐山推薦影片；林俊憲期待傳承陳唐山精神，讓台南科技和社福更進步。

林俊憲今天召開記者會，公布他和陳唐山合錄的推薦影片。林俊憲指出，很榮幸獲陳唐山推薦，彼此也認同政策理念。

林俊憲表示，和陳唐山熟識逾30年，人生政治第一次選舉就受到陳唐山幫忙，兩人也都有在美國打拚的經驗；他規劃台南社福政策時，經常受到陳唐山啟發。

他說，未來將持續推動台南捷運往溪北延伸，及跨越曾文溪橋樑和道路興建，讓南科效益外溢溪北，帶動更多投資與就業。

民進黨內目前有兩人有意角逐下屆台南市長，分別是林俊憲及黨籍立委陳亭妃，全市重要路口及街道都可看到兩人的宣傳看板。（編輯：黃名璽）1141216