爭取續留立院…詹凌瑀指黃國昌正操作「不能沒他」輿論：當初時力不分區落選還逼邱顯智下台

民眾黨預計明年一月底實施「兩年條款」，將現有不分區立委全數換下，讓名單靠後的人選上台發揮。對此，媒體人詹凌瑀直言，民眾黨主席黃國昌會想辦法留下，現在應該已經在操作「立法院不能沒他」的輿論，就跟當時在時力不分區落選，欲逼時任立委邱顯智下台一樣。她說，不過前主席柯文哲要不要讓他留下又是另一回事，現在黃國昌也被鏡週刊拖住，完全施展不出拳腳。

詹凌瑀表示，兩年條款實施，黃國昌應該會想辦法留在立院，他現在應該已經開始操作一波輿論「立院不能沒有他、只有他在工作」。

詹凌瑀提到，當年黃國昌在時力沒有選上不分區立委，排第四落選，大概兩年後就一直逼邱顯智下台。她說，那時就認為黃太不要臉了，邱顯智為何要因為他下台，黃國昌他們當時就說「有種趕快去選新竹市長」，她質疑這樣講為何黃不自己去選？



詹凌瑀說，最好笑的是，邱顯智的妻子以前還曾經是昌粉，跟高翔和黃國昌關係非常好，而邱顯智和黃國昌則有點距離，不知為何邱的妻子那麼喜歡黃，結果黃國昌還是這樣對待他們，放他的子弟兵過去攻擊邱顯智。



詹凌瑀直言，黃國昌會爭取繼續留在立院，但柯文哲要不要讓他留下又是另外一回事。她諷刺，畢竟黃偷拍他，柯文哲應該會記恨在心裡想說「你這個背骨仔」。



詹凌瑀也說，黃國昌現在就是被鏡週刊拖著，所以他很生氣、完全施展不出拳腳，每天跟鏡報他們過招就夠了。她認為，黃還是會想去營造立法院民眾黨團不能沒他，看他身邊幾個「阿貓阿狗」，除了張啟楷和陳昭姿，大家也叫不出其他人的名字。

