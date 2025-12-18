爭取老農津貼升至1萬！ 蔡易餘提3大主張檢討排富門檻 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

民進黨立委蔡易餘今（18）日依造即在臉書發文指出，針對近年物價、房價皆大幅成長，雖然老農津貼發放金額也逐步調高，但市政府過去在2011年制訂排富條款門檻，使不少老農因土地增值，不符合領取資格。對此，蔡易餘表示，除了微調追不上通膨速度、不合理的排富條款外，他也提出3大主張，落實照顧農民。

蔡易餘首先表示，立法院這會期與同黨立委陳冠廷及王美惠，合力為農民爭取更合理的退休保障。他指出，因近年物價飛漲，雖然老農津貼每4年會依物價指數調整，但因為原本的基數太低，每次調漲都只有微調3、4百元，根本追不上通膨的速度。

「更不合理的是現行的排富調款！」蔡易餘進一步表示，許多老農守著祖產耕作一輩子，日子過得簡樸，卻因為近年土地公告現值調漲，稍微有一點不動產就被判定「排富」，導致領不到津貼，這對農民來說，真的非常不公平。

為了落實照顧農民，蔡易餘提出3大主張並全力爭取。第一、津貼加碼，老農津貼金額應直接提升至1萬元，給予農民最基本的尊嚴與保障；第二、放寬門檻，個人土地及房屋價值的排富計算標準，應調整放寬為1千萬元以上；第三、居住正義，農民住的家是安身立命的所在，唯一自住房屋的扣除額，應直接排除於排富門檻計算之外。

「農民看天吃飯辛苦了一輩子，政府應該給予更多的溫暖與支持。」蔡易餘強調，這3大利民利農的政策，定會緊盯相關部會，努力爭取。

照片來源：翻攝自蔡易餘臉書

