爭取老農津貼1.5萬元！楊瓊瓔 拋3大主張：檢討排富門檻

立法委員楊瓊瓔指出，根據內政部公告土地現值總額，100年全國平均值為每公頃20,502千元，113年則為36,295千元，增幅高達77%，但老農津貼排富門檻已14年未調整，跟不上地價漲幅，導致農民被迫過戶房產才能領津貼，徒增家庭困擾。她在今（19日）拋出3大主張，包含老農津貼金額應直接提升至1.5萬元、檢討排富門檻。

楊瓊瓔表示，農業部應優先針對老農津貼排富條款進行修正，避免再有老農因不合理的排富標準，少掉一個月8000多元的「退休金」，這對農民來說，真的非常不公平！

廣告 廣告

為了落實照顧農民，楊瓊瓔今天提出三大主張，表達會全力爭取，第一，津貼加碼：老農津貼金額應直接提升至15000元，給予農民最基本的尊嚴與保障；第二，放寬門檻：個人土地及房屋價值的排富計算標準，應調整放寬為1000萬元 以上；第三，調調週期：將津貼調整從「四年一次」改為「兩年一次」，及時反應物價，保障農民的實質購買力。

楊瓊瓔強調，農民看天吃飯辛苦了一輩子，政府應該給予更多的溫暖與支持。她說這個利民的政策，會和黨團一起緊盯相關部會，努力來完成。

【看原文連結】