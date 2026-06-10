爭取聯醫夜班費調升 許淑華：醫檢師、放射師及藥師最高增22%
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導
有關醫療人員制度問題，台北市議員許淑華今（10）日表示，去年11月於議會質詢時要求台北市立聯合醫院提高醫事人員夜班費，以改善人力流失問題，如今已獲具體成果。她指出，自今年1月起，聯醫醫事檢驗師、醫事放射師及藥師夜班費全面調升，最高增幅達22%。
許淑華表示，當時調閱資料發現，聯醫病床開放率僅約70%，仍有861張病床無法使用，其中人力不足是重要原因之一。她認為，若無法留住專業醫事人員，將直接影響醫療量能與病床運作。
許淑華指出，夜班工作不僅辛苦，且肩負高度專業責任，因此合理待遇是留任人才的重要關鍵。她認為，透過提高夜班費，有助於改善第一線醫事人員的工作條件，降低人力流失情形。
許淑華表示，醫事檢驗師、醫事放射師及藥師是醫療體系不可或缺的一環，無論是檢驗診斷、影像判讀或藥事服務，都攸關病患照護品質與醫療安全，因此應給予相對應的支持與保障。
許淑華強調，未來仍將持續監督市府改善醫事人員勞動條件，爭取更完善的工作環境與待遇，讓第一線醫療工作者獲得應有保障。她表示，唯有照顧好醫療人員，才能穩定醫療量能，進一步守護市民健康與就醫權益。
照片來源：許淑華團隊
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