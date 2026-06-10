爭取肥料補貼農業部直接對接台肥 陳亭妃盼勿讓等待補助成為店家負擔

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陳亭妃指出，政府現行的平價補貼機制，意味著中間的價差（補助款）在第一時間全數由民間肥料店家或基層農會全數代墊。但核銷流程存在極大的時間差，往往需要數週甚至一、兩個月 ，嚴重考驗基層店家的現金流。 圖：陳亭妃服務處提供

[Newtalk新聞] 立法委員陳亭妃表示，國際肥料原物料價格持續飆漲，其中以尿素等核心原料漲幅最為劇烈。為減輕基層農民耕作負擔，農業部目前採取「維持凍漲、價差補助、庫存控管」等多重穩定機制，規劃針對14項主要肥料進行補助調整。然而，這項立意良善的「末端直接扣除」平價德政，實務上卻將龐大的資金墊付壓力與行政成本轉嫁到了基層肥料行與地方農會身上，引發基層強烈反彈。

陳亭妃今（10）日在立法院經濟委員會上，特別針對此議題向農業部長陳駿季提出質詢指出，政府現行的平價補貼機制，意味著中間的價差（補助款）在第一時間全數由民間肥料店家或基層農會全數代墊。以目前尿素每包漲幅435元、硫酸銨每包漲幅105元為例 ，店家雖然能透過實名制登錄系統向政府核銷退款，但核銷流程存在極大的時間差，往往需要數週甚至一、兩個月 ，嚴重考驗基層店家的現金流。

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陳亭妃替基層店家發聲表示，現行肥料店家每包肥料的利潤僅約25元左右。若遇到施肥旺季，民間肥料行一整個月累積下來的代墊金額可能高達數十萬甚至上百萬元。更嚴重的痛點在於，農作有分大小月，若遇到小月（如一個月只賣出40包尿素），店家因未達一定規模或核銷程序未完備，多數的資金就會被押在政府那邊，對店家非常不合理，造成營運負擔，也導致政策效果打折。

針對此一亂象，農業部長陳駿季當場允諾，會立即進行深入了解與改進，絕對不讓平價補助的德政，造成基層肥料店家營運上的額外負擔。陳亭妃強調，未來將持續監督農業部落實承諾，要求農業部透過優化購肥實名制系統與縮短補助撥款週期，真正做到讓「農民買得便宜、店家賺得安心」的雙贏局面。

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