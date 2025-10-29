爭取藍市長提名 改善交通 陳以信提特使計畫
記者林雪娟∕台南報導
爭取國民黨台南市長出線的前立委陳以信再接再厲，臉書公布第三項政見，宣布若當選市長，將邀請台南計程車司機擔任「市長交通特使」，並組成「市長交通特使團」，由十位不同類型的職業駕駛組成，讓最了解城市路況的一線司機，直接參與市政交通決策，協助改善台南長期以來嚴重交通問題。
陳以信表示，他親自開車在市區穿梭，深刻體會台南交通壅塞與事故頻繁問題。「台南每天早晚塞車嚴重，車禍幾乎天天發生，有些路段甚至兩、三天就看到一次意外。不只是用路人習慣問題，城市交通規劃、號誌設計、路線配置，都有制度性問題。」
陳以信指出，改善交通不能只靠會議室裡的理論討論，須讓最熟悉路況、最了解實際狀況的駕駛參與決策。「市長交通特使團」成員包括計程車、公車、貨車司機、外送員、物流騎士及機車族等，由市長親自任命且定期輪換，專責提出道路與號誌改善建議。
未來特使團將每日巡查全市交通，每週向市府回報具體改善建議並參與交通安全會議，市府也每月公布「交通特使觀察報告」，持續追蹤改善成果，讓市民清楚看到台南交通優化進度。
