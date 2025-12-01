爭取跨性別免術換證 祁家威控劉世芳瀆職

台灣首位公開出櫃的男同志祁家威，今日為了替跨性別者出聲，前往台北地檢署告發內政部長劉世芳涉嫌瀆職。呂志明攝



跨性別者在台灣若欲變更法定性別，現行規定需提供精神科專科醫師診斷證明及摘除性器官的手術證明。台灣同志運動先驅祁家威認為，此項規定嚴重侵害跨性別者的人權，並指出內政部的相關函釋違憲，卻未見積極修正。祁家威於今日前往台北地檢署，控告內政部長劉世芳瀆職。

根據內政部於2008年發布的函釋，跨性別者申請性別變更登記時，需提供兩張精神科專科醫師診斷證明以及摘除性器官的手術證明。然而，監察院於今年11月通過監委紀惠容的調查報告，指出現行戶籍法及施行細則僅規範需附證明文件，並未要求摘除性器官。報告認為，內政部以行政規則要求手術摘除性器官作為變更性別的必要條件，已違反法律保留原則及比例原則。

2025年第7屆台灣跨性別遊行24日在二二八和平紀念公園舉行，今年以「跨越成見，照亮多元」為主題，期望在黑暗之中照亮跨性別人權，吸引許多民眾前來參加。資料照。廖瑞祥攝

調查報告進一步指出，目前全球近200個國家中，已有約50國不再強制要求手術作為換證條件，其中至少20國採自由換證模式，即不需醫療或非醫療證明即可變更性別。

對於內政部的消極不作為，祁家威今(12/1)日前往台北地檢署按鈴告發，祁家威表示，監察院原本應提出糾正案，但最終僅建議檢討改進，效果有限。他批評內政部對此問題持消極態度，並強調公務員若應作而不作，即構成瀆職。

祁家威批評內政部對此問題持消極態度。呂志明攝

他指出，當年內政部的函釋雖符合當時國際趨勢，但隨著阿根廷於2012年率先實施「免術換證」，至今已有50個國家跟進。祁家威強調，相較於同性婚姻合法化的推進速度，「免術換證」的實施難度相對較低。

祁家威進一步指出，目前全球37個允許同性婚姻合法化並可進行性別變更的國家中，僅台灣仍維持手術強制要求。他呼籲內政部應儘速修正相關規定，以符合國際人權標準。

台灣首位公開出櫃的男同志祁家威。呂志明攝

祁家威同時提到，近期台灣發生一名13歲跨性別青少年因家庭、學校及社會排擠而自殺的悲劇。他認為，若政府能展現對跨性別者更友善與進步的態度，將有助於減少類似事件發生。他強調，「給予跨性別者換證權利，不會對社會造成任何危害」，並批評部分保守宗教勢力及國際反同風潮對此議題的負面影響。

祁家威最後表示，希望台灣不要在國際反同浪潮中退縮，而是繼續保持在人權議題上的領先地位。他強調，此次提告旨在促使政府正視問題，加速改革，以保障跨性別者的基本人權。

