爭取輕軌卡關 黃敏惠轟中央不理睬地方心聲 「非常遺憾」

嘉義市議員張敏琪關心輕軌進度，嘉義市長黃敏惠指中央不理睬地方心聲「我們非常遺憾」。(翻攝自嘉義市議會即時影像／呂妍庭嘉義傳真)

嘉義市議員張敏琪關心輕軌進度，市府交通處長許啟明以「塞車事故處理中」形容。(翻攝自嘉義市議會即時影像／呂妍庭嘉義傳真)

嘉義市爭取連結高鐵嘉義站輕軌建議卡關，嘉義市議員張敏琪1日在市議會總質詢關心輕軌進度，市府交通處長許啟明以「塞車事故處理中」形容，嘉義市長黃敏惠說嘉義市大聲疾呼，中央卻完全不理睬，「我們非常遺憾」。

張敏琪今年5月曾送高雄輕軌「榮泰號」模型給黃敏惠，表達嘉義人對輕軌「早日到站」盼望，今總質詢再度關心輕軌進度，「榮泰號開到哪裡了？」，許啟明回應「塞車事故處理中」。

許啟明說，市府很努力，今年度已3次行文交通部，1次立法院、2次總統府和1次行政院，市長黃敏惠也跟總統報告過，說榮泰號應該開出來了，但中央卻一直說，嘉義輕軌適用交通審查要點，審查要點是審查地方自己建設的捷運，但輕軌是高鐵聯外交通。

許啟明說，如果要說交通公平性，全台12個高鐵車站，有11個聯外運輸是中央建設，獨獨叫嘉義自己蓋，這個輕軌還連接兩個縣市和兩個車站，中央卻說這叫交通公平性，「不合理」、「我不服氣」。

許啟明再次提及，行政院94年3月曾行文交通部，指BRT的運量達到某種程度就要啟動輕軌建設，現在BRT的運量台鐵加高鐵超過1300萬人次，中央現在還不啟動，是未兌現承諾，現在又要求嘉義市按交通審查要點來辦理，而不是大眾捷運來推，於理、於法、於公平性，中央的說法都講不通，沒辦法讓人信服。

黃敏惠也說，中央引用的法源，在交通平權上對嘉義人很不公平，透露7月中行政院長卓榮泰南下勘災，包括賴清德總統來嘉義時，她都有提輕軌，當時卓院長說可以討論，「到目前都沒有」。

黃敏惠說，很多市民，甚至觀光客都反映應該有大眾運輸連接到嘉義高鐵站，且這種不方便，嘉義縣市，甚至雲嘉南都感受得到，我們大聲疾呼，卻沒有人理睬我們，對嘉義人非常不公平。

黃敏惠強調，輕軌是軌道運輸最後一哩路，請中央一定要重視，即刻把這條路做起來，結果中央完全不理睬，「嘉義人有必要這麼悲哀嗎 ？」，怎麼可以用這種態度來對待人民的期待和反應呢？「我們非常遺憾」。

張敏琪打氣說「我們共同期待」，希望嘉義市不要被當作二等公民。

