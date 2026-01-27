爭取輝達落腳台北 蔣萬安：就像經歷一整季《紙牌屋》

歐洲經貿辦事處上周舉辦歐盟企業早餐會，並邀請台北市長蔣萬安與企業代表共進早餐。蔣萬安於會中分享對北市發展願景，更提到北市府爭取輝達在台北設立首座海外總部，就像經歷了一整季的美劇《紙牌屋》。（摘自歐洲經貿辦事處臉書／徐佑昇台北傳真）

歐洲經貿辦事處上周舉辦歐盟企業早餐會，並邀請台北市長蔣萬安與歐盟會員國駐台代表、歐洲在台商務協會和歐洲企業領袖等一起共進早餐、交流意見。蔣萬安除於會中分享對北市的發展願景、交流城市治理、綠色轉型及國際合作等議題外，更提到北市府爭取輝達在台北設立首座海外總部，就像經歷了一整季的美劇《紙牌屋》，過程過程中涉及政府及議會極為複雜的溝通與協商，他並邀請歐洲能源產業來台北投資。

歐洲經貿辦事處27日在臉書發文，分享蔣萬安上周出席歐盟企業早餐會交流情形，蔣萬安也在社群Instagram分享致詞內容。

蔣萬安表示，他非常榮幸能在歐盟商務早餐會分享台北的進展與願景，身為市長，他對台北的治理策略建立在三大核心支柱之上，安全、經濟與能源。

蔣萬安還舉例，他喜歡瑞士起司，但更敬畏「瑞士起司模型」風險管理概念，去年北市府整合民防與防災演練，推出全新的無腳本城市韌性演習，希望這座城市學會即時思考、即時應變。

蔣萬安指出，第二個支柱是以科技推動經濟成長，輝達執行長黃仁勳曾說「別用走的，跑起來！」他非常樂見輝達跑向台北。他還比喻，市府全力促成在台北設立首座海外總部就像經歷了一整季的《紙牌屋》，過程中涉及與中央政府、市議會及各方夥伴極為複雜的溝通與協商，而市府將在農曆年前與輝達正式簽約。

蔣萬安最後提到，第三個支柱是能源，黃仁勳曾說「算力是這場工業革命的新石油」，台灣的能源政策必須務實多元且具備韌性，他想告訴歐洲能源產業的朋友們，「台北已準備好開啟合作，我們誠摯邀請各位來到台灣，與我們一同打造永續的未來」。

