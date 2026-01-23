爭取連任總召 柯建銘：會登記

民進黨立法院黨團總召柯建銘。（姚志平攝）

本屆立法院第4會期將於31日休會，民進黨立院黨團23日行文黨籍立委，徵詢參選黨團三長意願，以總召一職最受關注，現任總召柯建銘昨表態「我會去登記」；綠營人士透露，前立院副院長蔡其昌也不排斥參選總召，但礙於與柯建銘情誼，才遲遲未表態。由於登記時間至30日下午5時截止，屆時情勢就會明朗。

「民進黨團組織規程」第21條規定，總召集人任期1年，連選得連任，黨團成員任立委達3屆以上者，為當然候選人。幹事長及書記長任期半年，連選得連任，黨團成員任立委達2屆以上者，得為候選人。

去年大罷免大失敗後，黨團內部曾連署要求柯建銘辭總召，不具名綠委更私下抱怨，柯建銘這會期處於「半退休狀況」，對黨團事務不像過去一樣事必躬親，黨團戰鬥力大不如前，所以黨內確實有換柯的氛圍。

立法院會昨表決議事日程草案後，柯建銘獨自走到議場外抽菸，本報記者上前問他是否將爭取連任總召，柯建銘連說2次「我會去登記」，並未再進一步說明便緩步離開。

以立委資歷算來，目前與柯建銘旗鼓相當者，首推蔡其昌，日前也傳出黨內可能拱他參選黨團總召；綠營人士昨透露，蔡其昌對於擔任總召並不排斥，且日前蔡曾與賴清德總統對此交換過意見，但顧及與柯建銘的情誼，蔡不願正面與柯建銘競爭，如果黨內高層或派系能勸退柯建銘，蔡就會參選。

這名人士直言，蔡其昌與黨內各派系互動良好，若登記參選總召，預料也會獲得各派系支持。不過，針對此說法，蔡其昌及其辦公室昨日均不回應。

至於其餘黨團二長是否爭取連任，幹事長鍾佳濱表示，不會主動登記、一切配合黨團需求；書記長陳培瑜則說，一切等登記結束之後再說，如果有超額登記，就按黨團規定選舉。