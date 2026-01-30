爭取連任黨團幹部？鍾佳濱、陳培瑜都沒登記 喊話成員輪流付出

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

民進黨立院黨團幹部將迎來改選，「萬年總召」柯建銘、立委蔡其昌將角逐總召大位，外界關注幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜是否爭取連任？對此，鍾佳濱今（30）日表示，他跟陳培瑜都沒登記參選，黨團工作應該由大家輪流付出，他們會支持未來的黨團三長。

針對是否登記爭取連任？鍾佳濱說，他個人是沒有去登記，就他的了解，陳培瑜也沒有去登記。（資料照）

鍾佳濱今日下午在立法院受訪表示，民進黨立院黨團改組是傳統與慣例，總召是一年一期，幹事長、書記長則是一會期一期，當黨團三長產生後，再循序分別產生兩位副幹事長、副書記長，總共是黨團七長，這個過程已經行之有年。

廣告 廣告

針對是否登記爭取連任？鍾佳濱說，他個人是沒有去登記，就他的了解，陳培瑜也沒有去登記，畢竟黨團的工作相當吃重，應該由成員輪流為黨團付出，所以他們會支持未來的黨團七長，持續為黨團效命，共同實現民進黨團在立法院的自主運作，以及為台灣人民福祉立法。

更多FTNN新聞網報導

挑戰「萬年總召」柯建銘！蔡其昌曝選擇承擔原因：總統希望我在立院多幫忙

民進黨立院黨團總召2/1改選 蔡其昌今宣布登記

《離島建設條例》逕付二讀 綠黨團轟護台都擋、賣台都過：要幫中國開多大門？

