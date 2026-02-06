爭取連任 民進黨北區市議員陳俞融完成黨內初選登記

【民眾網諸葛志一台中報導】民進黨台中市議員陳俞融 6日完成黨內初選登記，爭取過關，迎戰今年底11月28日的大選。陳俞融表示，將以堅定步伐迎向新一役，以專業問政、扎實服務的行動力，用成績說話、用行動爭取認同，全力拚議員連任，繼續為市民站在監督最前線。

陳俞融在民進黨台中市黨部主委許木桂、前台中市長張溫鷹、前市議員范淞育前輩陪同下，完成黨內初選登記，展現北區團結向前、穩健迎戰的戰力。

陳俞融強調，自就任議員以來，始終秉持「一天當三天用」的態度面對每一項工作。在議會問政上，堅持專業、有憑有據，以數據檢視政策、揪出市政問題，嚴格把關預算；在地方服務上，走遍北區大街小巷，累積完成上千件選民服務與數百場會勘。陳俞融強調，這不只是成績，而是身為民意代表最基本的責任。

陳俞融指出，未來將持續推動政見落實、深化地方服務，用實際行動回應市民的期待。懇請北區鄉親用選票栽培，讓認真做事、勇敢監督、始終與市民站在一起的代議士，在議會為大家打拚。