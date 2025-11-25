爭取進入加薩採訪再遭推遲 外籍記者協會失望

一個代表以色列和巴勒斯坦領土的國際媒體組織24日猛烈抨擊以色列最高法院，拖延對開放外國記者進入加薩一事作出裁決。

自從以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯(Hamas)2023年10月交戰以來，以色列就對加薩走廊(Gaza Strip)實施「全面圍困」並禁止國際記者採訪，只有少數記者能在以軍的嚴密監控下進入加薩。

代表數百位外國記者的外籍記者協會(Foreign Press Association, FPA)去年向最高法院提出請願書，要求立即讓國際媒體進入加薩。

最高法院上個月23日對此舉行第一次庭審，決定給以色列當局1個月的時間，來制定讓外國記者進入加薩的計畫。

然而，在30天的期限截止後，法院在24日同意讓以色列政府延長10天，將最後期限延至12月4日。

外籍記者協會發表聲明說，在得知以色列最高法院再次同意展延以色列政府對這項要求自由且獨立進入加薩的請願期限後，FPA感到失望。「自提交請願書以來，過去14個月來我們已經習慣了這類拖延。以色列政府已再三表明無意開放加薩，也沒有這麼做的計畫」。

外籍記者協會希望當局能遵守12月4日的最後期限，並期盼以色列能准許國際媒體「履行報導新聞、讓世界知道加薩情勢的使命」。(編輯：許嘉芫)