爭取選台北市長 吳怡農：可以因應多數市民期待

（中央社記者葉素萍台北24日電）壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農已向民進黨中央遞交意願表，爭取民進黨提名參選台北市長，他今天表示，他不是官位最高的大咖、不是最會吵架、不是最綠的，不過「我是可以因應多數台北市民期待」。

吳怡農今天接受資深媒體人周玉蔻專訪指出，他是現在唯一表達參選意願的人，但不是選對會唯一考慮的人選，但為什麼沒其他人表達意願，他覺得台北市民值得展現勇氣、決心跟誠意的候選人。

主持人問他，是否已被選對會共同召集人徐國勇、邱義仁約談。吳怡農說明，他當然與選對會兩位召集人及一些委員事先都有表達過；至於登記之後是否有面試，他只表示，正式的就是遞交意願書，「現在就是看我的社會支持度」。

主持人追問，如果民進黨沒有提名，會不會脫黨參選。吳怡農回應，如果他的民調不如被提名人，最後沒有競爭力，當然支持第一名的人；他相信黨內制度，透過黨內的公平競爭、黨內友誼賽，會選出一個最好的先發球員。

吳怡農認為，自己是台北市民現在最需要的候選人，不是官位最高的大咖、不是最會吵架或最綠的，不過，他是可以因應多數台北市民期待的。

對於被質疑是不夠強的母雞，無法帶動市議員選舉。吳怡農回應，不是看板跟誰掛在一起就會選上，還是要靠自己的努力。但如果市長選的好代表有擴大基本盤，而市長選的好，議員一定選的好，「找到最可能跨出去，跟社會大眾看人不看黨的民眾溝通的候選人，這是為什麼我覺得我是有競爭力」。

吳怡農也評論現在的台北市長蔣萬安是一個「nice guy」，他提到，對於蔣萬安人格沒有任何意見與批評，但他會出來挑戰參選，是因為台北市一個「nice guy」還不夠。

吳怡農強調，他表態爭取參選台北市長，是希望到台北市政府為市民解決問題，他不會是一個等做4年安全下莊，連任之後再朝下一個政治目標邁向的政治人物。

此外，吳怡農今天也在臉書以「請你支持我參選台北市長」為題發文，並提出3點理由指出，首先，他看到台北未來的問題，並且有解決方法；其次是他能擴大社會支持，重現「小英成績」；最後是他會持續學習和進步，強化社會對話。

吳怡農表示，選舉不能靠感覺，流量不等於支持，操盤手的預測也常與民意脫節；因此，面對台北市選戰，他會持續與社會對話，盡可能地擴大支持，同時衝刺民調，提供選對會徵召提名的科學依據。（編輯：張若瑤）1141124