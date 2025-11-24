爭取選對會徵召提名 吳怡農臉書發文：請支持我參選台北市長
[Newtalk新聞] 有意角逐2026台北市長的吳怡農今（24）日在臉書發文向市民正式提出呼籲，盼望社會各界支持他參選，並以科學依據爭取民進黨選對會的徵召提名。吳怡農試圖以三點說明，為何台北市長非他不可？因為「我看到台北未來的問題且有解決之道」、「我能擴大社會支持，重現『小英成績』」及「我持續學習和進步，強化社會對話」，。
吳怡農在文中表示，台北不可以再等了，面對 AI 即將帶來的失業潮、以及下一代的就業不確定，台北市應該積極佈局：特別是孩子的教育。但北市府沒準備，黨內也沒有人選提出政策討論。
而過去小英總統在台北獲得兩次過半的得票，證明了台北並不是無法撼動，吳怡農認為，市民期待理性論述、國際視野。而我過去的經驗，不論在跨國企業工作、創辦 NGO或推動國際合作，都可以讓市民看到不同以往的創新跟理性路線。
吳怡農指出，2023年的補選，讓人有所疑慮。但事實證明，在「艱困選區」操作政治對立無益，反倒是政策交鋒可以獲得肯定，當時的數據也顯示支持度領先。但輸在中山區的投票率比松山區低了10%，表示他與支持者及媒體人溝通不足，導致大家以為他沒有機會，因此沒出來投票。其實，兩次的選舉，我們在中山和松山獲得的支持，仍是綠營立委候選人的最高紀錄。所以接下一年，他會透過面對面的對話，把溝通工作做得更好。
吳怡農強調，選舉不能靠感覺，流量不等於支持，操盤手的預測也常常與民意脫節，這是大罷免結果不如預期，我所學習到的。因此，「面對台北市的選戰，我會持續與社會對話，儘可能地擴大支持，同時衝刺民調，提供選對會徵召提名的科學依據」。
更多Newtalk新聞報導
明年春節長達9天 賴清德：盼醫院或診所開診加成幅度從30%到100%
以色列空襲黎巴嫩首都！真主黨證實最高階軍事領袖塔布塔拜遭擊斃
其他人也在看
金正恩談處決姑丈細節 脫北官員揭「金氏王朝」暗黑內幕
北韓金氏王朝的極權統治手段最近又有新內幕，一名逃亡到南韓的前北韓官員發表新書，揭露北韓權力核心的運作模式，包括金氏家族的私生活，以及震驚世人的血腥處決都一一曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
徐榛蔚明年卸任 游淑貞拚接班
花蓮政治板塊藍綠約7比3，向來是「鐵藍票倉」，現任縣長徐榛蔚已連任2屆，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，不過出自藍營的無黨籍議長張峻、縣議員魏嘉賢動作積極，魏更早就掛出看板等待時機。但國民黨說，除非有類似「同舟專案」恢復黨籍，且按目前時程，2人循黨內規定參選恐來不及；民進黨則不排除與無黨籍、第三勢力結盟，不提名縣長人選也會是選項之一。中時新聞網 ・ 1 天前
鄭麗文回雲林力挺「最強棒」 曾支持郝龍斌的張家陣營全面歸隊
國民黨主席鄭麗文回到雲林故鄉，與過去力挺對手郝龍斌的「雲林張家」重修舊好，大讚立委張嘉郡是「最強棒」，支持她參選下屆雲林縣長！鄭麗文強調，先前黨主席之爭只是君子之爭，如今黨內已將恩怨翻篇，團結一致為了2026年大選共同努力。此次互動顯示，國民黨正積極整合黨內資源，凝聚共識，以迎接未來選戰挑戰。TVBS新聞網 ・ 16 小時前
宏國白蝦雪崩！傳想與台復交 藍委：快動作
[NOWnews今日新聞]台灣前邦交國宏都拉斯即將在11月30日進行總統大選，其中兩名反對派候選人提出與台灣恢復邦交訴求當成政見。主要就是因為宏都拉斯與台灣斷交後，轉而和中國建交，但卻重擊國家重要產業...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
徐榛蔚將屆滿 吉安鄉長游淑貞力拚接班
[NOWnews今日新聞]花蓮縣長徐榛蔚已連任2屆將屆滿，外界關注接班人選，今（23）日有媒體報導，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，不過出自藍營的無黨籍議長張峻、縣議員魏嘉賢也動作積極。國民黨方面，除非有...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
中國對台跨境鎮壓 明居正：「反台獨」是幫中共消滅ROC
中共持續對台發動認知戰，推進「反獨促統」。台大政治系名譽教授明居正今日強調，中共認知戰的新論述中，加入了「綠恐謀獨」、「賴清德是希特勒」等強烈標籤，這些標籤兩大目的是污名化台灣領導人，及製造「台灣是激進挑釁者」的印象。中共是聯合次要敵人、打擊主要敵人，先當你在「反台獨」時，其實你是在幫中共消滅中華民自由時報 ・ 19 小時前
中日衝突延燒 美國公開挺日 台灣支持水產
日本首相高市早苗的涉台言論，引爆中日關係全面惡化，戰火更延燒到南韓。中國政府宣布，高市早苗錯誤言論，破壞中日韓合作基礎，因此取消下週的三方文化交流會議。對於北京當局刻意升級事態，美國國務院強烈警告不可縱容中國的霸凌行為，也透過駐日大使公開表示挺日到底。台灣也大動作伸出援手，總統賴清德呼籲國民一同享用日本水產；而衛福部食藥署在剛剛最新公告，即日起全面取消福島食品進口限制，回歸一般邊境管制。TVBS新聞網 ・ 3 小時前
中國國民黨黨慶誌慶 洪秀柱揭「當前台灣兩股危險力量」
今（24）日是中國國民黨黨慶，國民黨前主席洪秀柱於臉書發文，強調「兩岸同屬一中」的政治立場，並批評日本首相高市早苗的「冒進言行」和賴清德政府的「無能與失策」。中天新聞網 ・ 5 小時前
大膽指盧秀燕韓國瑜不選了、蔣萬安還年輕 他預言2028侯友宜將再戰
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導國民黨陣營近期因黨主席選舉而產生權力結構劇變，進而讓2028總統選舉可能人選也出現轉變。本被視為「當然共主」的台中市長...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
中日因「台灣有事」爆外交危機！三國領袖會談卡關 延燒至聯合國
根據《47NEWS》、《路透社》報導，日本身為2025年日中韓首腦會議議長國，原規劃於2026年1月在日本舉行峰會，但多名外交人士透露，中國已正式拒絕參與。北京認為高市的國會答辯挑釁中國核心利益，態度轉趨強硬。在爭端升高後，中國除呼籲民眾暫緩赴日，並停止日本水產品輸入手...CTWANT ・ 1 天前
高市早苗「台灣有事」言論會讓中日關係「政冷經也冷」嗎？
本月因高市早苗「台灣有事」的言論引發的紛爭，使得「政冷經熱」有可能轉變為「政經俱冷」的新局面。中國短短幾天之內，報復措施頻密——暫停日本水產進口、停止牛肉進口磋商、發佈旅遊和留學警告。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
若2026藍白新北共推黃國昌？藍議員曝內參民調喊：我會怕死啦
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰。國民黨新北市議員林金結拿出一份內參民調說，若藍白共推黃國昌選新北「我會怕死啦」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中國搬《聯合國憲章》暗示可攻擊日本 王定宇秀關鍵打臉：善於說謊
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導日本首相高市早苗的「台灣有事」論調，引起中國極度不滿，除祭出旅遊禁令、暫時停止日本水產品進口外，中國常駐聯合國代表傅聰日前還致函聯合國秘書長古特雷斯，並宣稱如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權。對此，民進黨立委王定宇今（23）日指出，條款早就作廢，「這種恐嚇的行徑，除了證明中國的霸道以外，更顯示中國的慣於說謊」。民視 ・ 23 小時前
芳心暗許1／白定2026春天攤牌大限 鄭麗文黨職藏心機不甩最後通牒令
11月19日在新北新莊凱悅嘉軒酒店國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌首次會晤禮尚往來，在各自論述主體性之餘，都花了大篇幅時間批評執政當局，但遲未觸及2026百里侯選戰實質規則。消息人士則看門道直言，早在鄭麗文的人事布局中，便已是對2026選戰表態，接下來與民眾黨互動...CTWANT ・ 7 小時前
不滿高市早苗台灣有事論！中國氣炸「再向聯合國告狀」 拒赴日中韓峰會
日本政府以議長國身分推動明年1月在日本舉行日中韓三國峰會，《共同社》報導，但多名外交消息人士22日透露，日本私下向中韓提出時程構想後，中國以強烈反對為由拒絕參與，導致目前連協調時間都無法進行，峰會前景陷入不明朗。首相高市早苗近日在國會就「台灣有事」答覆時表示，「若涉及武力行動，可能符合《安全保障相關法》下集體自衛權適用的『存立危機事態』」，相關說法引發中國......風傳媒 ・ 1 天前
聲援自家立委陳菁徽! 高雄藍營籲陳其邁市府停止政治操作及濫訴
[Newtalk新聞] 針對昨日深夜才剛被民進黨火速切割開除的里長李有財，涉嫌違法傾倒廢棄物，製造燕巢垃圾山遭聲押一事，高雄市議會國民黨團表示，國民黨立委陳菁徽僅因在臉書揭露，李有財過去曾在自己臉書上張貼與高雄市長陳其邁的「聯合文宣圖卡」，竟遭市府揚言提告，今(22)日上午又動用市府官方Line帳號以行政資源攻擊民意代表。國民黨團呼籲高雄市政府，停止政治操作及濫訴，勿再轉移焦點，應正視燕巢傾倒垃圾背後，與綠營關係良好的里長究竟牽涉哪些人脈與利益，徹底清查、說明真相，才是市府應有的態度。 國民黨高雄市議會黨團表示，只是翻出一張掛在李有財臉書長達四年的公開圖卡，市府就惱羞成怒、動輒濫訴打壓，甚至出動行政資源圍剿，充分顯示某些人對這位涉案里長的「深厚關係」極度心虛。 國民黨團總召黃香菽表示，李有財因在燕巢製造「垃圾山」、嚴重危害地方環境而遭收押，陳菁徽委員只是從他的公開臉書上，發現與陳其邁的聯合文宣圖卡。這張圖卡從2021年就在李有財公開臉書上自然存在整整四年，市府過去既不否認、也不提告，如今李有財出事，被陳菁徽委員揭露，陳其邁市長才突然「震怒」要告人，耐人尋味。 黃香菽總召指出，市府大動作新頭殼 ・ 1 天前
林岱樺造勢轟檢調「殺人滅口」 再喊「天公伯不同意」
涉入詐領助理費案的，民進黨立委林岱樺，拚高雄市長初選，22日在旗山舉辦第二場造勢活動，踩進了邱議瑩的大本營，一上台，林岱樺就狂轟檢調，對她斷手斷腳還不夠，還對她下封口令，就是所謂殺人滅口，林岱樺甚至再度搬出天公伯背書，捍衛清白。 #林岱樺#高雄市長初選#狂轟檢調東森新聞影音 ・ 17 小時前
2026金門縣長選戰 恐三強爭霸
明年地方公職人員選舉倒數，金門縣長陳福海因「排黑條款」無法參選連任，早就著手培養副縣長李文良「接班」出席各重要活動並處理兩岸事務，不少支持者拱李文良參選。此外，國民黨立委陳玉珍早已決定參選，前縣長楊鎮浯也傳出有意回鍋，金門縣長選舉恐成「三腳督」之爭。中時新聞網 ・ 9 小時前
高市早苗「台灣有事」引日中對立 外交部：難直接解讀日本協防台灣
日本首相高市早苗日前表示，若中國武力犯台恐構成日本安全法制中的「存亡危機事態」，使日本有理由行使集體自衛權，此舉引起中共不滿。對此，外交部釋出最新報告透露，日本政府迄今在「台灣有事」議題持續採取戰略模糊，實務上，所謂「台灣有事」牽涉的範圍及階段甚廣，倘台海發生衝突，日本政府決策除涉及高度政治判斷外，亦將受美國態度及日本社會輿情等諸多因素影響，爰本次高市首相答辯內容尚難直接解讀為「日本將協防台灣」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鄭文燦「心如止水」藏伏筆？ 凌濤：藍白合也不能掉以輕心
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導 外傳前桃園市長鄭文燦可能回鍋參選 2026 桃園市長，國民黨桃園市議員凌濤今（23）日表示，「無風不起浪」，地方確實流傳鄭文燦近期積極走動、接觸昔日樁腳與金主，代表參選並非空穴來風；強調，即便藍白合作成局，國民黨仍不能掉以輕心，因民進黨的政治操作與司法變數依然存在，情勢變化很快，應嚴陣以待。 有媒體人爆料稱，鄭文燦有...匯流新聞網 ・ 1 天前