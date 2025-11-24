爭取選對會徵召提名 吳怡農臉書發文：請支持我參選台北市長

有意角逐2026台北市長的吳怡農今（24）日在臉書發文向市民正式提出呼籲，盼望社會各界支持他參選，並以科學依據爭取民進黨選對會的徵召提名。 圖：擷自吳怡農臉書粉專

[Newtalk新聞] 有意角逐2026台北市長的吳怡農今（24）日在臉書發文向市民正式提出呼籲，盼望社會各界支持他參選，並以科學依據爭取民進黨選對會的徵召提名。吳怡農試圖以三點說明，為何台北市長非他不可？因為「我看到台北未來的問題且有解決之道」、「我能擴大社會支持，重現『小英成績』」及「我持續學習和進步，強化社會對話」，。

吳怡農在文中表示，台北不可以再等了，面對 AI 即將帶來的失業潮、以及下一代的就業不確定，台北市應該積極佈局：特別是孩子的教育。但北市府沒準備，黨內也沒有人選提出政策討論。

而過去小英總統在台北獲得兩次過半的得票，證明了台北並不是無法撼動，吳怡農認為，市民期待理性論述、國際視野。而我過去的經驗，不論在跨國企業工作、創辦 NGO或推動國際合作，都可以讓市民看到不同以往的創新跟理性路線。

吳怡農指出，2023年的補選，讓人有所疑慮。但事實證明，在「艱困選區」操作政治對立無益，反倒是政策交鋒可以獲得肯定，當時的數據也顯示支持度領先。但輸在中山區的投票率比松山區低了10%，表示他與支持者及媒體人溝通不足，導致大家以為他沒有機會，因此沒出來投票。其實，兩次的選舉，我們在中山和松山獲得的支持，仍是綠營立委候選人的最高紀錄。所以接下一年，他會透過面對面的對話，把溝通工作做得更好。

吳怡農強調，選舉不能靠感覺，流量不等於支持，操盤手的預測也常常與民意脫節，這是大罷免結果不如預期，我所學習到的。因此，「面對台北市的選戰，我會持續與社會對話，儘可能地擴大支持，同時衝刺民調，提供選對會徵召提名的科學依據」。

