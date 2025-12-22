爭取頂大落腳！苗栗與陽明交大簽約合作協議書

陽明交大「苗栗校區」預定地，是以苗栗縣新港高中預定地為基地，位在後龍高鐵特區範圍內，總面積約有3.35公頃。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦上台後爭取頂尖大學及實驗中學落腳苗栗邁出重要一步，國立陽明交通大學將在苗栗縣後龍鎮高鐵特區設置「苗栗校區」首先開辦學士後碩、博班，22日由鍾東錦與陽明交大校長林奇宏簽署合作協議書，將由縣府斥資3.1億興建知行學院一棟，預計117年首招。鍾東錦並期望接下來設立附設實驗中學以及醫學院，他強調校地絕對不是問題。

據悉，陽明交大「苗栗校區」預定地，是以苗栗縣新港高中預定地為基地，位在後龍高鐵特區範圍內，總面積約有3.35公頃，校地臨近後龍高鐵站及台鐵豐富站，往來交通方便，配合上周邊竹南科學園區及銅鑼科學園區等高科技業區，是未來發展AI科技產業，培養高級技術人才的最佳基地。

苗栗縣長鍾東錦為了爭取實驗中學設立，費盡苦心向教育部、竹科管理局等單位說明爭取，但科管局以桃竹苗大矽谷計畫尚未成型等理由暫未同意，鍾東錦退而求其次，轉向教育部爭取頂大落腳苗栗縣，期望再由頂大設置附設實驗中學方式，完成設立實中目標，在積極奔走多時，終於獲得教育部及陽明交大同意合作，為了怕消息走漏影響合作案，鍾東錦及陽明交大校方事先溝通默契，直到22日正式簽署合作協議書時才一起對外公開。

陽明交大苗栗校區首期是以學士後的碩士、博士班為先，以推動高等教育發展、產學合作，將陽明交大在科技、醫學、理工、人文等領域的卓越學術能量導入苗栗，打造中台灣高等教育新據點，並結合在地產業，推動創新與升級。苗栗校區將設置進修推廣學院、產學聯合研究中心及相關教學研究機構，未來將延伸教育鏈，涵蓋幼兒園、國小、國中、高中至高等教育，提供完整學習資源，強化縣內教育競爭力。

依照雙方合作協議內容，苗栗縣政府將提供後龍鎮龍富段面積約3.35公頃土地，無償撥用給陽明交大，同時協助取得教育部籌設許可，並因應大矽谷計畫，推動跨領域研究、科技人才培育及產學共創基地，預計於117年正式啟用。本案總投資金額約新台幣3.1億元，由縣府出資整地與公共設施，並興建校區地上四層樓的核心建築「知行學院」。

至於陽明交大將投入約新台幣7,000萬元，添購教學設備與體育設施等，提供師生完善的學習與運動環境。苗栗校區預計於115年啟動工程，117年完成竣工驗收並正式招生。將苗栗打造成「智慧教育與產業創新」示範區，實現教育與經濟同步發展，為地方與國家創造雙贏。

