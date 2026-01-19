爭取高虹安入國民黨？鄭麗文表態「支持她」 曝擔心1事

藍營日前宣布禮讓新竹市長高虹安(左)，國民黨主席鄭麗文(右)強調適用現任優先。（合成圖／資料照／姚志平攝）

九合一大選各縣市人選引發關注，新竹市長高虹安將競選連任，國民黨也表態禮讓。高虹安先前因助理費案退出民眾黨，目前尚未表態是否恢復黨籍，針對是否會爭取高虹安加入？國民黨主席鄭麗文強調，尊重高虹安的意願，就算高沒有加入國民黨，也會支持她。

鄭麗文今(19日)在《中午來開匯》節目受訪，談及新竹縣市選戰，民眾黨可能派人參選竹北市長，她表示，目前沒有聽說民眾黨有誰要積極爭取，且也還沒有處理到那一塊，「我們現在確定的就只有新竹市，就是禮遇高虹安！因為她是現任的，所以我們會共同支持。」主持人黃光芹追問提到，高虹安並未大張旗鼓表態要重回民眾黨，國民黨是否會爭取她加入？

「不急啦！不急，這個尊重她！」鄭麗文指出，高虹安的官司，現在還沒有百分之百了結，她也擔心民進黨還會找高虹安麻煩，「我們高度關注和配合。」至於高虹安跟民眾黨的關係，她就不方便做什麼評論，鄭麗文強調，「她不需要參加國民黨，我們也會支持她！」

