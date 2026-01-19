爭取高虹安加入國民黨？鄭麗文：沒加入也會支持她

今年的九合一大選，新竹市長高虹安將競選連任，國民黨也表態禮讓。值得注意的是，高虹安先前因助理費案退出民眾黨，現在也還未明確表態是否恢復民眾黨籍，對於國民黨是否會爭取高虹安加入，國民黨主席鄭麗文表示，尊重高虹安的意願，就算她沒有加入國民黨，也會支持她。

新竹市長高虹安日前復職，將在今年大選爭取連任。（圖／中天新聞）

鄭麗文今天接受網路節目「中午來開匯」訪問，談及新竹縣市選戰，民眾黨可能派人參選竹北市長，她表示，目前沒有聽說民眾黨有誰要積極爭取，且也還沒有處理到那一塊，「我們現在確定的就只有新竹市，就是禮遇高虹安，因為她是現任的，所以我們會共同支持。」

鄭麗文。（圖／中天新聞）

被問及高虹安並未大張旗鼓表態要重回民眾黨，國民黨是否會爭取她加入，鄭麗文說，「不急啦，不急，這個尊重她」。鄭麗文指出，現在高虹安的官司還沒有百分之百了結，也擔心民進黨還會找她麻煩，我們高度關注和配合。至於她跟民眾黨的關係，就不方便做什麼評論，「她不需要參加國民黨，我們也會支持她。」

