爭取高雄市長提名！許智傑端出政策牛肉：讓高雄港重回世界第三大港

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

有意爭取高雄市長提名的民進黨立委許智傑，今（6）日上架首支政策牛肉短片，表示要將高雄港升級為智慧大港，重回世界第三大港的榮景，讓高雄有更多國際郵輪停靠，帶動文化觀光、城市經濟。對此，許智傑說，期盼高雄港能成為亞洲前往世界各地的重要跳點口岸，讓每位旅客都能看見高雄的美麗，未來他也將釋出更多對於高雄的發展規劃。

（截自許智傑臉書）

許智傑今日透過社群發布宣傳短片，其中他說，高雄港是台灣第一大港，他期盼高雄港升級為智慧大港，重回世界第三貨櫃港的榮景，從港灣到國際，他要讓高雄有更多的國際郵輪定點停靠，每一個到訪的旅客平均消費高達100美元，推廣文化觀光也帶動城市經濟，大船入港、觀光永續、經濟動力，智慧高雄截然不同。

針對首支政策從高雄港談起，許智傑說明，高雄港曾位居世界第三大港，是高雄在經濟發展上的重要基礎，而目前正是高雄轉型智慧城市的重要時刻，所以高雄港也要搭上AI應用的這班列車，絕對不能停滯不前，將延續推動利用AI、5GAIoT技術實現遠端無人化貨櫃裝卸、智慧監控系統提升港口作業效能與安全性，希望將高雄港轉型為「高雄智慧港口」，提升高雄港的貨櫃轉運競爭力。

許智傑補充，台灣位在太平洋航線與歐亞航線的交會點，除了重視貨運貨櫃的經濟發展提升高雄港的貨櫃轉運競爭力之外，在國際觀光上高雄港也能夠成為發展觀光產業的重要關鍵，我們擁有旅運中心能做為國際旅運的重要樞紐，不僅可吸引國際郵輪將高雄當作母港、擴大國際郵輪旅遊產業、爭取定期國際郵輪航線，為高雄從空中、以及從海上帶來刺激消費的經濟動能，並讓每一個到高雄的旅客，都可以看見咱高雄的美麗。

許智傑說，期盼高雄港未來將成為亞洲前往世界各地的重要跳點口岸，不僅是從經濟、從觀光，世界各地的大船將入高雄港，咱尚愛的所在即將再度起飛。許智傑也提出，對高雄的想法、擘劃在他心中已經有一個宏觀的藍圖，未來將陸續針對高雄各區域的發展規劃、問題節點向高雄市民好友們逐一報告。

