爭取黃金救援時間！ 烏日警取經消防分隊提升緊急應變能力





為精進員警及民力在處理突發事故時的緊急應變能力與自救互救技巧，臺中市政府警察局烏日分局五光派出所，日前由所長陳漢元率隊前往溪湳消防分隊進行急難救護專業交流，由消防專業教官傳授心肺復甦術（CPR）與緊急止血帶包紮技術，以共同建構更完善的社會安全防護網。

五光派出所所長陳漢元表示，在交通事故、民眾受傷或各類突發意外現場，執勤員警往往是第一時間抵達現場的緊急應變人員。若能具備高效率的急救技能，特別是面對嚴重創傷導致的大出血情況，運用緊急止血帶技術能快速有效地控制出血，為傷患爭取關鍵的黃金救援時間。陳所長特別感謝溪湳消防分隊無私分享其專業知識與豐富實務經驗，使員警及民力能清楚掌握如何在緊急情況下，正確且快速地為傷患進行止血處置，避免因失血過多造成生命危險。

廣告 廣告

溪湳消防分隊分隊長許佳莉亦肯定本次跨單位交流的重要性，強調警察與消防（警消）的專業互補與經驗共享是提升整體緊急應變效能的關鍵。透過此類實戰技能的合作訓練，有助於深化警消之間的協同合作情誼，進一步優化臺中市的緊急救護體系。

烏日分局分局長劉雲鵬指出，此次止血帶等專業急救技能的訓練，不僅是強化基層員警的急救專業職能，更是深化警消雙方合作情誼的最佳體現。分局期盼未來能持續透過多元的交流與訓練活動，達到警消相互學習、整合救護資源的目標，共同為保障民眾的生命財產安全持續努力。





更多新聞推薦

● 郭正亮警告「若台灣介入中日爭端，一定受牽連」 翁達瑞：任憑中國霸凌鄰國