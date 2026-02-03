爭取黃金救援時間！蘆洲復興福德宮捐贈新北消防救援供氣系統

記者莊淇鈞／新北報導

新北市政府消防局長陳崇岳與復興福德宮許碧玲主委等人合影留念。（圖／翻攝畫面）

新北市政府消防局今天（3日）在蘆洲復興福德宮舉行捐贈儀式，該廟宇感念消防人員長年不畏艱險、守護市民安全，特別捐贈4套「救援供氣系統（RBA）」，總價值新臺幣30萬元，協助提升火場救援安全。捐贈儀式由消防局長陳崇岳代表受贈，並對復興福德宮及廣大信眾的善舉表達誠摯感謝，期盼這份心意成為消防英雄最堅實的後盾。

消防人員進入濃煙密布的火場執行救災任務時，每一次呼吸都攸關生命安全。本次捐贈的「救援供氣系統（RBA）」可於高溫、高濃煙等極端惡劣環境中，即時為受困消防人員或民眾提供穩定空氣來源，有效爭取黃金救援時間。

消防局長陳崇岳頒發感謝狀給予復興福德宮主未許碧玲。（圖／翻攝畫面）

消防局長陳崇岳表示，該項裝備能大幅提升搜救行動的靈活度與安全性，是關鍵時刻挽救生命的重要利器，對第一線消防同仁的執勤安全意義重大。

蘆洲復興福德宮主祀福德正神，與蘆洲地區早期農業與市場發展淵源深厚。在主任委員許碧玲的積極推動下，廟方不僅是地方信仰中心，更長期投入公益行動。2014年即與市府合作，成立全臺首座結合廟宇空間的「銀髮族樂活友善據點」；2024年更聯合地方人士捐贈價值約300萬元的製氧機、輪椅、氣墊床等設備，持續支持社會局輔具中心，深獲地方肯定。

許碧玲主委表示，土地公守護鄉里平安，而消防人員則是守護市民生命財產安全的第一線英雄，將信眾的愛心轉化為實質救援裝備，就是希望消防同仁在保護他人的同時，也能確保自身安全，平安出勤、平安返隊。

消防局長陳崇岳也強調，復興福德宮將宗教信仰與社會責任緊密結合，讓信眾的善念化為守護城市的實際力量。這批救援供氣系統將即刻投入蘆洲、三重地區第一線救災勤務，為消防人員築起更堅實的安全防線，攜手守護市民生命財產安全，共同打造「安居、安全、安心」的宜居城市。

