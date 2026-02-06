爭取一勞永逸解決垃圾山問題 鍾易仲感謝不分黨派議員支持

市議員鍾易仲很感謝不分黨派同仁支持，爭取一勞永逸解決鳳山市垃圾山問題。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員鍾易仲六日表示，徹底清除鳳山市垃圾山，活化土地利用，很感謝不分黨派同仁支持，爭取一勞永逸解決垃圾山問題。

鍾易仲在議會預算審查時表示，位於鳳山市中心的垃圾山，地下有沼氣，鳳翔公園荒廢淪為治安死角，應設法爭取中央補助，編列預算徹底移除。

鍾易仲說，市政府為配合大林蒲遷村後的整體區域發展，只編列六千萬元經費進行整建美化，這是治標不治本，公園外觀或許變得比較美觀，但垃圾山還是垃圾山，沼氣還在那裡，使用情況不會變得更好。

他提到，更重要的是，鳳山寸土寸金，垃圾山不遷走，土地就無法騰空做其他使用，嚴重妨礙地方發展。

鍾易仲認為，大林蒲遷村在鳳山遷村預定地投入二百億元，多撥幾億把公頃垃圾山一次移走，改善環境與空氣品質，土地正活化、帶動地方發展，才是對的策略。

鍾易仲主張刪除這條景觀維護預算，要求市府解決根本問題。他說，很高興不分藍綠的議員們，都同意他的這項主張，一致要求市府編列整體遷移預算，也希望市府從善如流，盡早落實。