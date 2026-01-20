爭取1200萬串連大甲文教區人行步道 蔡其昌、施志昌合力解決人車爭道隱憂 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

為顧及行人及學童安全，立委蔡其昌今（20）日邀集內政部國土管理署、台灣自來水公司、台中市議員施志昌、台中市政府等，前往大甲青年活動中心前會勘，成功爭取大甲區水源路友善人行步道改善工程，總經費約1200萬元，預計115年6月將動工，完工後將徹底解決長期以來人行道破碎、學生與長輩被迫與車爭道的安全隱憂。

蔡其昌表示，大甲區水源路一帶是地方重要的文教與藝文活動核心，周邊鄰近大甲高中、東陽國小、致用高中，並設有長青活動中心、大甲親子館、婦女館及中山公園，未來還有運動公園即將落成，但是這邊車流量大且車速快，行人步行時險象環生。

蔡其昌說，過去2年已陸續完成東陽國小及甲東路之人行道改善，此次再爭取水源路人行道改善工程，完工後將銜接甲東路既有步道，讓人行道串聯起整個文教區，打造行人及學童的安全步行路網。

蔡其昌提到，感謝中央核定補助，同時也感謝台中市政府編列部分配合款，他近年來持續在中央爭取預算投入人行道改善計畫，透過中央與地方的合力，期盼工程順利推進，希望不論是散步的長輩，還是推著嬰兒車的爸爸媽媽，都能在城市中感到安全與好行。

施志昌表示，特別感謝蔡其昌召開會勘，該工程總經費1200萬，由台中市建設局跟中央各出一半，這裡屬大甲文教區，人行道改善非常重要，他過去爭取候車亭設置，未來則是人行道興建，將帶給用路人更好的用路環境。他並補充，因人行道鋪設，原處有2消防栓要遷移，台中市消防局也全力配合，讓人行步道能夠圓滿。

台中市大甲區公所表示，大甲區水源路人行道改善工程將進行人行步道的鋪面整平與拓寬工程、於路口轉角處設置實體庇護島，強化行人通行安全、道路鋪面的重新翻修以及路口標線的重新規劃，工程預計6月動工，總經費約1200萬元，完工後將為前往長青學院、親子館、婦女館與各級學校的長輩、家長及學生提供安全保障。

