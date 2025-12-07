爭取2026新北市長 蘇巧慧、劉和然為《財劃法》隔空交火

蘇巧慧今（7）日再強調，國民黨的財劃法版本造成地方財政亂象，還是希望中央地方好好坐下來，制度建立起來才是長治久安。（柯毓庭攝）

有意爭取國民黨提名參選新北市2026市長的新北市副市長劉和然，與確定代民進黨參選2026新北市長的立委蘇巧慧近日因《財劃法》槓上。蘇巧慧今（7）日再強調，國民黨的財劃法版本造成地方財政亂象，還是希望中央地方好好坐下來，制度建立起來才是長治久安。

劉和然近日動作頻頻，今天上午到新北市府參加2025新北市耶誕馬拉松接力賽開跑。他在臉書上指蘇巧慧總把「爭取預算」掛在嘴邊，說是「責任」，「但好笑的是，如果制度公平，新北400萬人應得的錢，為什麼需要妳去『爭取』？」，強調新北市民要的是「寫在法律裡的權利」，不是「看人臉色的施捨」，請蘇巧慧別再玩文字遊戲。

蘇巧慧對於劉和然積極爭取參選提名，今天表示劉副市長非常認真，作為新北市的副市長，我們其實在很多的活動都有遇過他，那現在也是一樣。

「不過財劃法的部分，我想傅崐萁提出的財劃法版本，不但造成了地方財政的亂象，讓公式錯誤，345億分配不出去，而且中央跟地方的事權也沒有講清楚，一切都亂了套」。蘇巧慧針對《財劃法》修法，話鋒一轉表示還是希望為了國家長治久安，中央地方能夠有機會好好的坐下來，大家一起把這個制度建立起來，才是長治久安。

