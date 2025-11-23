爭取2026桃園市長出線 何志偉週末行程滿檔

政治中心／王云宣、陳威余、賴國彬 桃園報導

民進黨2026桃園市長選戰，綠營誰來出戰？備受矚目，包括立委王義川、總統府副秘書長何志偉，都是熱門人選，不過美麗島電子報董事長吳子嘉，日前在網路節目爆料，前市長鄭文燦有意復出，儘管已遭闢謠，但忙著跑行程的何志偉，則回應"若有機會會全力以赴"。





總統府副秘書長何志偉舉辦親子活動 找來幼幼台哥哥姐姐（圖／民視新聞）





總統府副秘書長 何志偉：「我手中有好多泡泡喔。」

總統府副秘書長何志偉，手握泡泡槍，一出場立刻讓台下小朋友們嗨翻，周末假期，何志偉出動大批幼幼台哥哥姐姐，擄獲小孩芳心，搶攻親子票。

總統府副秘書長 何志偉：「有一些各式各樣的水果哥哥還有蔬菜姐姐們，希望提倡環保，等一下可能要鼓勵大家多吃一點海鮮，台灣是美食王國，日本絕對是海鮮王國。」





總統府副秘書長何志偉受訪 表示無論如何會全力以赴（圖／民視新聞）









除了鼓勵小孩多吃蔬菜，何志偉把握機會，表達挺日，被視為綠營出戰2026桃園市長熱門人選，他趁著周末勤走基層，卻傳出前市長鄭文燦，有意回鍋。

美麗島電子報董事長 吳子嘉(11.21)：「政壇的震撼彈，我們獨家今天在這邊宣布，鄭文燦要參選桃園市長，透過我個人的管道，知道鄭文燦最近跟黨政某高層見面，表達他要參選桃園市長。」





美麗島電子報董事長吳子嘉爆料鄭文燦將回鍋 不過對此鄭文燦子弟兵魏筠已代為闢謠（圖／董事長開講）









美麗島電子報董事長吳子嘉，在網路節目爆料，第一時間，鄭文燦子弟兵魏筠代為闢謠，指出鄭文燦說"心如止水，沒有任何選舉規劃"，何志偉則是堅定立場。

總統府副秘書長 何志偉：「我的態度就是 全力以赴，有機會絕對全力以赴。」

挑戰連任的市長張善政，何志偉力拚代表綠營征戰！





