爭取3300萬翻新台13線 楊瓊瓔：告別手麻補丁路 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

台13線后里區后豐大橋至公安路段，是進出科學園區重要道路，路面卻長年破損之苦，甚至出現「補丁蓋補丁」慘況，讓用路人苦不堪言；立委楊瓊瓔今（9）日表示，爭取到中央3300萬元經費，進行3.71公里路面改善工程，預計12日進場施工、17日完工，全面翻新台13線。

「這條路騎到手都會麻！」楊瓊瓔說，台13線后豐大橋到公安路這段路，因為車流量大、重車多，長年下來路面「補丁蓋補丁」，不只高低不平，下雨天更濕滑危險。為了還給大家一條安全平穩的回家路，她不斷向中央爭取，終於成功爭取到3300萬元的預算。

廣告 廣告

楊瓊瓔說明，這次的改善範圍相當完整，涵蓋了順樁與逆樁的路段，總長度達3.71公里，預計改善的路面面積將超過3.7萬平方公尺，確保雙向交通都能獲得顯著提升。

楊瓊瓔進一步說，過去那種「哪裡壞補哪裡」的貼膏藥方式，無法解決根本問題，這次堅持治本的施工工法，將採取全面的「刨鋪」作業，連同地下的基層破損一併處理，並重新劃設清晰的標線。

楊瓊瓔強調，工程不是暫時的修補，而是一條能夠長久使用、平整安全的道路；關於大家最關心的施工期程，工程團隊預計於12月12日進場施工，最快在12月17日就能完工；路平是交通安全的基礎。她後續還將持續爭取三豐路風鼓崎至苗栗交界的改善工程，讓后里的交通路網更安全、更順暢。

市議員陳本添說，不少用路人形容「每天都在考驗避震器」，更轉述騎士叫苦連天，抱怨「騎到手都麻了」，尤其補丁凹凸不平，下雨天更容易打滑，相當危險。

中區養護工程分局說，此次改善區間分為順樁與逆樁兩段，順樁（南下）自62.9至63.84公里長約0.94公里；逆樁（北上）自64.5至61.73公里、長約2.77公里，工程將採刨鋪方式，連同基層破損一併處理，並重新標線，視需要調整側溝與排水設施。

照片來源：取自楊瓊瓔臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

接待外賓貴賓準備「這一味」 江啟臣：行銷台中是使命

促進台日醫療鏈結 廖偉翔曝將展開胰臟癌與新藥技術合作

【文章轉載請註明出處】