▲爭取3730萬改善台1線斗南市區段，張嘉郡：年底前完工。(記者劉春生攝)

【記者 劉春生／雲林 報導】為保障居民出入安全、改善用路人品質，立法委員張嘉郡今（25）日邀集交通部公路局、斗南鎮沈暉勛鎮長、顏忠義議員、簡慈坊議員等民意代表共同出席，實地會勘「台1線241K+500~246K改善工程」，要求公路局確實施作養護工程，改善在地居民及用路人的行車安全。

立法委員張嘉郡表示，台1線斗南市區路段為居民來往各地及通勤的主要幹道，經鎮民多次反應，由於車流量大且久未養護，路面出現龜裂、標線模糊等情況，急需改善才能確保通行安全。

張嘉郡提到，此路段是斗南鎮民出入來往的主要幹道，已經向中央爭取「前瞻基礎建設計畫」達3730萬元，用於改善斗南市區台1線路段，南北各2.5公里，總長5公里的路段，總改善面積逾7萬平方公尺，預估將於12月底完工，讓鎮民在新年前，就能擁有更安全、更舒適的用路品質。

張嘉郡強調，鄉親的用路安全是最重要的，將會逐一檢視各路段的養護情況，滿足最基本的用路安全需求。她特別感謝公路局持續的配合及努力，也會持續監督施工品質，力求道路平整明確，用路安全無虞。

張嘉郡委員表示，張麗善縣長與自己都非常重視斗南的發展，包含水利設施、公園、農水路及教育體育設施等地方建設，接獲民眾反應都會即時回應地方需求。這次也非常感謝斗南鎮沈鎮長及縣議員、鎮民代表及里長的共同努力，才能讓地方建設越做越好。