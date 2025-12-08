爭台中市長喊話公開初選 楊瓊瓔：我跟江啟臣「姐弟登山，互相扶持」

記者李鴻典／台北報導

下屆台中市長選舉，藍營人選外界看好立法院副院長江啟臣接棒，資深的國民黨立委楊瓊瓔也宣布有意角逐。楊瓊瓔今（8）天強調，參選台中市長不是為了職位，而是為了讓台中的發展「不能停頓」！

楊瓊瓔強調，參選台中市長不是為了職位，而是為了讓台中的發展「不能停頓」！（圖／翻攝自楊瓊瓔臉書）

楊瓊瓔今天接受資深媒體人黃暐瀚訪問；黃暐瀚在臉書發文寫下，楊瓊瓔強調，她的優勢在於「看得到人、叫得動、市政嫻熟、全天候待命」。與黨內同志江啟臣怎麼分勝負？楊瓊瓔非常低調，不管方法（民調或初選）、時程，她全都沒意見，交給黨部安排。

黃暐瀚提到，言談間，楊瓊瓔也展現她的自信。她說過去兩屆（九年）省議員，三屆立委（1998、2001、2004）都是「大選區」選舉，台中21舊縣區全部都是她的「本命區」，絕對不輸民進黨提名的何欣純。至於市政的議題，楊瓊瓔則是提出「交通、教育、長照跟蛋白區（舊縣區）發展」等計劃，對於接棒盧秀燕、延續市政，很有信心。

楊瓊瓔則說，許多鄉親問她，為什麼要參選台中市長？其實，這不是為了職位，而是為了讓台中的發展「不能停頓」！

楊瓊瓔表示，從省議員、立委到擔任副市長，35年的歷練讓她深知，台中正處於「轉大人」的關鍵時刻。我們需要一位懂中央預算、熟地方行政，且能「馬上上手」的舵手。

楊瓊瓔提及，自己最大的特質就是「全天候待命」，要讓鄉親隨時「看得到人、叫得動」。面對黨內優秀的江啟臣，她則說，這是「姐弟登山，互相扶持」。公開初選能讓我們展現最好的狀態，把弱點補強，這才是民主政黨的專業運作。民進黨最怕的不是我們團結，而是我們透過初選變得更強、吸引更多中間選民。

對於中央，楊瓊瓔強調她態度堅定。我們需要的是能捍衛台中利益的市長，而不是替中央辯護的橡皮圖章。無論是中火空汙捍衛市民呼吸權，還是捷運路線經費補助的爭取，她會比任何人更強硬，絕不讓台中人受委屈。

楊瓊瓔還表示，她的團隊未來會持續提出更多的願景、實際的做法，還有深入基層，「我們一起努力，讓台中更好」。

