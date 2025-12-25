爭台中市長 藍綠3將空戰開打

國民黨明年台中市長、嘉義市長人選未定，「姐弟」相爭提名的立院副院長江啓臣及立委楊瓊瓔除藉24日盧秀燕就職施政七周年施報告較勁，25日更與民進黨提名的立委何欣純不約而同，趁行憲紀念日打網路空戰，藍綠3選將煙硝味濃厚；藍營嘉義市長傳將採「內參式民調」產生人選，市議員鄭光宏主張「全民調」更利於未來整合。

被視為明年選舉一級戰區的台中市長選舉，從掃街拜票傳統陸戰，升級到網路社群的「空戰」，主題從城市願景、民生政績一路延伸至國家路線。

盧秀燕前天發表就職七周年施政報告，與楊瓊瓔、江啓臣同框。江當晚臉書貼出自己與施政簡報其中一頁「新局啟程」的合影，取「啓臣」諧音隱喻傳承，昨再喊話支持恢復行憲紀念日放假，強調是民主與人權的根本。

楊瓊瓔不甘示弱，24日晚間臉書也主打「傳承」，秀出穿著與市府一致的「白襯衫、藍長褲」，強調守護「藍天白雲」。25日在臉書重申推動「4＋1」國定假日政績，直言已準備好在更寬廣的舞台領航。

何欣純拉高戰線，以「台灣平安」為題，批評藍白封殺國防預算，點名江的外交立場，拋出「台灣安全、台中更好」口號，將地方選戰提升至國家主權高度。

國民黨台中市黨部主委蘇柏興說，市長提名由黨中央處理，地方只協助，協調成功就徵召、不成功就辦初選；中央已著手協調，但未告知期程。

嘉義市長綠營提名立委王美惠，白營徵召立委張啟楷，國民黨人選尚未出爐，傳黨中央將以「內參式民調」決定。對此，有意參選的市議員鄭光宏說，只要所有人選有共識，他都尊重，但他主張「全民調」產生黨內人選更利於整合。國民黨若未先產生人選，就採藍白一起民調，藍營組織優勢反而未發揮，未必有利藍白合。