爭台南提名！林俊憲VS謝龍介「差距超驚人」

▲民進黨為備戰2026九合一大選，近期積極敲定各縣市長名單，台南市長選戰有立委陳亭妃、林俊憲（圖）爭取提名。（圖／翻攝自林俊憲臉書）

[NOWnews今日新聞] 民進黨為備戰2026九合一大選，近期積極敲定各縣市長名單，台南市長選戰有立委陳亭妃、林俊憲爭取提名，國民黨則是立委謝龍介和前立委陳以信表態投入初選。根據TVBS民調中心今（24）日公布最新民調顯示，若民進黨推派林俊憲對決謝龍介，林俊憲獲得38%支持度、謝龍介則為41%，對比今年9月民調結果，雙方差距減少至3個百分點，另外21%未決定。

根據TVBS最新調查結果顯示，如果民進黨推派林俊憲參選台南市長，與國民黨的謝龍介對決，謝龍介支持度較今年二月略減3個百分點至41%，林俊憲的支持度則增加6個百分點至38%，雙方差距減少至3個百分點，另外21%未決定。

另外，若民進黨推派陳亭妃與謝龍介對決，陳亭妃支持度為47%，與今年9月的調查相較，陳亭妃回升6個百分點，謝龍介的支持度為34%，略減2個百分點，另外19%未決定，雙方差距由5個百分點增加至13個百分點。

本次調查是TVBS民意調查中心於114年11月17日至20日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,241位20歲以上台南市民，其中拒訪為228位，拒訪率為18.4%，最後成功訪問有效樣本1,013位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。原始問卷及詳細交叉表請上網：www.tvbs.com.tw /poll-center

