爭后失利 林依晨：遲早會拿到

林依晨23日凌晨出席《深度安靜》慶功宴。（陳俊吉攝）

第62屆金馬獎22日落幕，張孝全、林依晨主演的《深度安靜》入圍男女主角、男配角獎等7項大獎，可惜全數「摃龜」；林依晨、張孝全、監製瞿友寧、導演沈可尚出席慶功宴，臉上難掩失落表情。

時隔22年再角逐女主角的林依晨笑言，入圍對她是一種肯定，然而既然入圍，心中當然會有想要得獎的念頭，「一直都很想拿這個獎，但是也滿平常心。假如沒拿到，明天還是要回到片場拍戲，愛與熱情都還是會延續，我會在這行一輩子，我遲早會拿到的」，依然保持正能量。她收到親友們的安慰訊息，謝謝大家給予關心，「那種感覺就像『不管有沒有拿獎，妳在我們心中都是最認真、努力的』。」

張孝全帶兒子的幸運物出席典禮，透露兒子在揭獎後傳了語音訊息虧他「爸爸，你知道不是你的時候，你的臉看起來很不甘心欸」，一番話讓張孝全忍不住笑說：「真不愧是我兒子！」

導演沈可尚向張孝全、林依晨鞠躬，感謝2人對電影的付出，「我從頭到尾，在我的心中沒有一秒懷疑過不是你們拿最佳男女主角，所以我非常非常錯愕。在我心中誰都沒有辦法取代你們，謝謝你們，你們是最棒的」。

監製瞿友寧難掩失落神情，不捨林依晨、張孝全、金士傑都無緣金馬獎，尤其與他合作《惡作劇之吻》的林依晨，「她是我從小看到大，我心裡一直喊『就是她、希望她得』」，瞿友寧感謝3位演員勇敢詮釋出需要被大家看到的故事，讚許他們都是最棒的勇者。