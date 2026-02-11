爭大S遺產戰？S媽傳找李靚蕾王牌律師團隊防具俊曄

大S徐熙媛去年因流感併發肺炎病逝，享年48歲。逝世屆滿一週年之際，其遺產分配問題再度浮上檯面。根據媒體報導，大S出道逾30年累積龐大演藝收入，包括主演《流星花園》爆紅後的連年代言，單筆合約常達數千萬元，年收入經常破億。然而，這些資產多數存放於香港等海外帳戶，以利避稅與資金調度。

據了解，大S生前鮮少親自管理財務，日常零用錢、房貸與信用卡支出皆由S媽處理。大S在台灣並無大量現金，過世後這些海外資產成為處理焦點。依據民法規定，配偶為第一順位繼承人，具俊曄依法擁有繼承權。

週刊爆料指出，S媽為保護女兒積累的財富，疑似委託曾代理王力宏前妻李靚蕾打離婚官司的律師團隊處理相關事宜。報導更指稱，徐家成員各自聘請律師處理遺產事宜，家族內部氣氛緊張。

面對外界質疑，S媽兩度回應表示：「我痛恨打官司，勞民傷財。」她強調現在稱呼具俊曄為「歐巴阿德」，意思是兒子，並表示對方非常疼愛大S，也十分尊敬長輩，直言「我也愛他」。

小S則透過經紀人嚴正駁斥相關謠言，表示捏造傳言的人「居心叵測、心思非常骯髒」。她強調具俊曄給了姐姐最純粹的愛，讓大S在婚姻中感受到真實的幸福，全家人對此只有感謝。小S進一步表示，具俊曄早已是家人，「我們只會守護他，絕不可能傷害他」。

值得注意的是，早在去年2月6日，大S過世僅4天，具俊曄即公開發文表明立場。他在文中表示：「所有的遺產，熙媛在生前為了保護她最愛的家族，用心血換來的，所以我會把我所有的權利都讓給熙媛的媽媽。」此舉早於媒體所述的護產行動。

音樂人許常德也為S媽發聲，批評外界臆測並表示：「真要貪錢，根本不要那麼投入感情。」他肯定S媽是最難得的星媽，呼籲外界停止不實指控。

