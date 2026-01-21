爭奪格陵蘭再掀關稅戰？歐盟議會考慮暫停對美貿易協議反制

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

歐盟議會中的主要政黨於周二（20日）表示，因應美國總統川普（Donald Trump）日前以關稅威脅欲奪取格陵蘭，歐盟議會已同意先暫停批准一項關鍵對美貿易協定。這項由歐洲議會發出的警告顯示歐盟的27個成員國正在權衡，若川普真的對華盛頓的長期盟友採取行動，該如何強力的反擊。

面對川普步步進逼格陵蘭，歐盟議會暫停對美貿易協議，並考慮對美國施加報復性關稅。（示意圖／unsplash）

據法國《世界報》報導，歐洲議會原本打算在未來幾周就上述協定中移除部分美國商品關稅的部分進行投票。雖然表決遭暫緩，但不代表此協定就此破局，這項協定在經過歐洲議會整整一個月的激烈討論後，才與川普政府在去年7月達成。沒想到，川普如今又揚言要對反對他取得格陵蘭的8個主要國家祭出15%關稅措施。

歐洲議會中間派復興黨團主席海耶（Valerie Hayer）向記者表示，「這個決策是一項強力的槓桿工具，沒有任何企業會想放棄歐洲市場。」藉由這項暫緩協議的決定，歐洲議會確實使白宮看見了他們是有能力讓美國企業感到不安的。歐洲各國領導人將於明（22）日就格陵蘭議題在布魯塞爾展開緊急會議。

若川普持續不讓步，除了將對美貿易協定暫緩外，歐盟議會也考慮對美國施加高達930億歐元的關稅，此報復性關稅源自去年的歐美貿易戰僵局，但被暫緩至今年2月6日以避免雙方開啟全面貿易戰。

