爭奪格陵蘭變歐美關稅大戰！俄國恐幸災樂禍

▲美國總統川普近來不斷放話要拿下格陵蘭，甚至再度祭出了關稅手段。圖為丹麥與格陵蘭民眾走上街頭抗議，要美國離它們遠一點。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）近日宣布，將對丹麥、德國、英國、法國等8國，加徵10%關稅，直到格陵蘭的收購協議達成為止。他19日接受外媒採訪時，雖拒絕透露是否動用武力奪取格陵蘭，但重申如果協議無法達成，將對歐洲國家加徵關稅的決定，甚至還傳出他已正式致函挪威政府，直言由於諾貝爾委員會不將和平獎頒給他，所以他亦「不再感到有義務」單純為和平而行動。有分析指出，儘管俄羅斯貌似該為美國欲奪取格陵蘭而緊張，但莫斯科當局的態度可能恰好相反。

廣告 廣告

根據《BBC》報導，從川普政府的主張看來，美國認定中國、俄羅斯也對格陵蘭虎視眈眈，到處都是這2國的艦艇，準備伺機而動，以增強自身在北極的影響力，所以美國必須先下手為強。按理說，莫斯科對於自身「陰謀」被揭穿、美國可能接管格陵蘭島一事，肯定會感到不滿，但事實上，官媒《俄羅斯報》（Rossiyskaya Gazeta）卻發表了一篇大讚川普、批評歐洲反對美國吞​​併格陵蘭的文章。

報導強調，這篇文章不是來自親美派的刊物，而是莫斯科官方報章，大力鼓吹川普吞併格陵蘭，寫下：「如果川普在2026年7月4日的美國獨立日250週年之際實現吞併，他將作為彰顯美國偉大而被載入史冊的人物」、「格陵蘭島的加入將使美國成為僅次於俄羅斯的世界第二大國家，超過加拿大，對美國人來說，這堪比林肯廢除奴隸制、或拿破崙戰爭的領土征服等重大事件」、「如果因為川普的緣故，格陵蘭島成為美國的一部分，美國人民肯定不會忘記這項成就。」

甚至，俄國官媒還從期中選舉的角度替川普「設想」，聲稱如果美國總統在格陵蘭問題上退讓，將是危險的，只會削弱共和黨在選舉中的地位，從而導致民主黨在國會佔據多數，若能在選前迅速吞併格陵蘭，則有望改變。

分析指出，莫斯科如此讚揚、鼓勵川普的行徑，當然不是為了美國的利益，而是因為俄羅斯可以從當前局勢獲得好處，贏得烏克蘭戰爭仍然是克里姆林宮的首要任務，與川普政府保持良好關係有助於實現這一目標，因此它批評歐洲，但不批評川普。

分析也提到，川普對格陵蘭的執念，以及他威脅要向部分歐洲國家徵收關稅等事，給「跨大西洋聯盟」帶來巨大的壓力，既影響美國與歐洲的關係，也影響了北約（NATO）內部的關係，而任何削弱、威脅、分裂西方聯盟的事，在莫斯科看來都是有益的，正如俄羅斯小報《莫斯科共青團員報》（Moskovsky Komsomolets），在一篇關於格陵蘭島的文章中，幸災樂禍的那樣：「歐洲徹底懵了，說實話，看著這一切，真是一種享受。」

原文連結：'Europe is at a total loss': Russia gloats over Greenland tensions

更多 NOWnews 今日新聞 報導

川普為格陵蘭對歐祭關稅戰！黃金白銀價格走勢會如何？

川普祭「關稅大絕」逼賣格陵蘭！美財長曝關鍵原因：歐洲人會醒悟

不忍了！川普拿關稅逼買格陵蘭 歐盟怒斥「勒索」備2方案欲反擊