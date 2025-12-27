爭定新北市長？黃國昌傳今正式宣布參選 「神秘嘉賓」身分曝光

即時中心／黃于庭報導

前民眾黨主席柯文哲京華城、政治獻金弊案纏身，遭裁定羈押禁見近1年，今（2025）年9月獲7千萬交保，重獲自由身的他，與現任黨魁黃國昌「2個太陽」之爭備受外界關注。黃國昌日前表態有意參選新北市長，今（27）日在新莊宏匯廣場舉辦「為新北應援」活動；據悉柯文哲將會到場，這也是他交保後首度出席公開正式活動。

黃國昌曾多次表態有意爭取市長大位，今日活動被外界視為選新北市長起手式。事實上，他日前透露稱，該活動會有神秘嘉賓，民眾黨支持者「小草」則瘋傳圖卡，直指那個人就是柯文哲，且其妻陳佩琪也會一同出席。

快新聞／新北市長爭定了？黃國昌傳今正式宣布參選 「神秘嘉賓」身分曝光

民眾黨主席黃國昌（左）、前民眾黨主席柯文哲（右）日前合體直播。（圖／擷取自柯文哲YouTube）

根據《ETtoday新聞雲》報導，柯文哲今日確定會現身，這也是他交保後首個正式的公開活動，黨內顧慮他官司未結束，多次向他確定是否要出席；不過柯回應稱，黃國昌之前幫助他與黨內很多，這場活動意味著黃宣布參選，他希望能親自到場支持。

至於未來會開始參與政治活動嗎？據悉，柯文哲將以錄影、親自出席等方式，評估必要性後協助黨內夥伴。

