爭家產兄弟反目！宜蘭23歲哥夥3友「綁架親弟」 警火速救人還搜出毒包

宜蘭礁溪劉姓兄弟因家產糾紛，哥哥找友人擄走弟弟，警方1小時內逮捕4嫌。（圖／翻攝畫面）

宜蘭縣礁溪鄉21日晚間6時46分許發生一起擄人案件，23歲劉姓男子疑因與19歲弟弟發生家產糾紛，竟教唆3名友人將弟弟強押上車擄走。礁溪警分局接獲報案後立即成立專案小組，於案發1小時內將4名嫌犯全數逮捕到案，救回被害人，並查扣作案用球棒1支及毒品咖啡包5包。

警方表示，劉姓兄弟因家產問題發生爭執，哥哥夥同2男1女共犯，於住處附近將弟弟強行押上車擄走，家屬焦急報警求助。

專案小組隨即調閱沿線監視器畫面，迅速鎖定涉案車輛行蹤，並沿途布線攔截，最終成功將劉男等4人逮捕。警方同時查扣作案用球棒1支，並在其中1名賴姓共犯身上查獲毒品咖啡包5包。

劉姓弟弟僅有輕微擦挫傷，經檢視後並無大礙。全案警詢後，依妨害自由等罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦，另針對涉毒部分依法續辦。

礁溪警分局長黃靖堯表示，對於任何形式的暴力犯罪，警方都將迅速查辦、嚴正執法。

