爭家產當街「擄走老父」？ 二媳婦反駁：爸爸健康自由

嘉義一位92歲的郭姓老先生擁有數億家產，上個月爆發兒子們為了爭家產，老二人馬當街搶人事件，但二媳婦今天出面反駁不是綁架，而且還拿出影片證明，老爸爸很健康、行動自由，還能與老員工聊天，強調老爸爸是出於自願，跟他們一起生活。

92歲的郭老先生在次子和兒媳的攙扶下，緩慢走進廟宇參拜，次子還會開車帶他四處走動。影片中可見郭老先生與前員工愉快交談，前員工特別感謝次子及兒媳載老先生前來探訪。

影片還記錄了郭老先生在餐桌用餐的畫面，由兒媳親手餵食。郭家二媳婦出面解釋：「後面吃晚餐的是我公公，我從20歲就嫁進來我們郭家，我現在已經66歲了，我從20歲就侍奉公婆到64歲。」她一臉無奈地說明事情始末。

次子和二媳婦攙扶老先生進入廟宇，強調將老先生接來一起住後，就會帶他四處遊玩。（圖／TVBS）

原來上個月15日，郭家老三帶著父親出門，被老二一方的人半路攔截帶走，老三方面隨即控訴老二為爭家產當街強行搶人，並提出告訴。但二媳婦反駁並非當街搶人，而是因照顧問題所致：「我跟我小嬸說，不然妳幫我分攤一下，我們來輪流顧兩位長輩，準備三餐給他們吃，那陣子身體不好，工廠也在忙，我都要很早起床，所以我就跟她說幫忙我一起，結果就這樣……」

上個月15號，老父親在嘉義街頭被次子一方人馬帶走，事後長子方還提告。（圖／TVBS）

這場家庭糾紛已演變成公開爭執，先前是老三與長孫提出控訴，而現在老二一方則展示老父親健康自由的影片，試圖證明老先生是自願跟他們生活。然而，郭家兄弟之間的爭產風波，短時間內恐難以平息。

