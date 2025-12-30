爭搶路邊停車格 小貨車駕駛緊貼對方車輛併排停車涉強制罪遭訴

【記者張沛森／桃園報導】桃園1名林姓小貨車駕駛人因不滿對方開車由後搶先駛入路邊停車格，涉嫌緊貼對方車輛併排停靠駕駛座車門邊，致對方無法開車下車，一度僵持了18分鐘，案經警方到場排解後，將林男送辦，桃園地檢署依強制罪嫌將林男起訴。

檢警調查，林姓男子（35歲）今年7月3日下午開小貨車欲倒車停入中壢區中央西路上的一處路邊停車格時，游姓男小卻由後開車搶先駛入；林男心生不滿之下，竟把小貨車緊貼、併排停在游男小客車駕駛座旁，致游男無法開啟車門下車，長達18分鐘。

廣告 廣告

案經警方據報到場處理始化解，惟林男之行為已觸犯強制罪嫌，經移送桃園地檢署偵辦後，由檢察官依法起訴。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

不只王ADEN風波！街舞師遭起底「撕女學生胸前口袋」全網看傻

獨家｜深刻體會責任的重量 高虹安：全面打造安全、宜居與永續的新竹市

獨家｜沈玉琳親吐58歲生日願望！跨年這麼過 復工時間曝光

