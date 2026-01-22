爭新竹縣長提名「慘被抹黑」！陳見賢回應了

▲國民黨啟動新竹縣長初選機制，新竹縣副縣長陳見賢爭取提名，然而近日地方出現諸多攻擊陳見賢的黑函。（圖／資料照片）

[NOWnews今日新聞] 國民黨啟動新竹縣長初選機制，立委徐欣瑩、新竹縣副縣長陳見賢爭取提名。然而，近日地方出現諸多攻擊陳見賢的黑函，警方已掌握散佈抹黑文宣的特定人士。對此，陳見賢今（22）日發文指出，「那些仇恨，想把我拖回黑暗，卻永遠無法擊碎我的靈魂」。

陳見賢今天在社群臉書發文表示，他的抽屜裡始終放著一張「無刑事紀錄證明書」。那薄薄的一張紙，對許多人來說或許平凡，「但對我而言，那是警政機關給我的清白，是我用半輩子去守護的尊嚴」。

陳見賢說，無論有心人如何抹黑造謠、製造紛擾，「我依然是那個我，我不是黑道，更不是流氓」。他回憶，1985 年時他 24 歲，坐在麵店，熱騰騰的麵剛端上桌，筷子還沒動，就被帶走了，「那一刻，世界靜止了」。

陳見賢指出，在那個時代的陰影下，因為「一清專案」，未經審判，便以「叛亂罪」之名送往管訓。那個罪名比山還要沉重，是他人生中最寒冷、也最漫長的三年，最終因無具體事證，不起訴釋放。

陳見賢提到，「我消失的那一千多個日子，是父母流乾眼淚、在悲傷中度過的歲月。我在黑牢裡，身心受創、遭受不人道對待的苦，只能獨自承受。」

陳見賢表示，「我這輩子從未傷害過人，更不曾作奸犯科、燒殺擄掠。如果說一個 24 歲、剛退伍的年輕人是黑道老大，那真的『太抬舉我』，也太低估了那個時代的荒謬。」

陳見賢強調，自己投身公共事務，是因為親自走過那段黑暗，所以更想為鄉親，守護住每一份得來不易的光亮。「也許我的個性海派，但我對家鄉的初心從未改變。」

陳見賢表示，「中央該給我們的建設，我會去爭；孩子該有的教育，我會去拚；長輩需要的長照，以及每天在走的交通，我會一條一條替大家爭取。這是我餘生最想做、也最該做的事。」

對於黨內初選關鍵時刻黑函與抹黑如影隨形，陳見賢坦言感到遺憾，不過他也強調，越是艱難的時刻，越清楚自己為何要堅定地走下去，因為守護的從來不只是個人的名譽，而是家鄉那份純樸的正直，還有大家共同的未來。

最後，陳見賢感性地說：「我曾走過最漫長的夜，所以我不怕黑。那些仇恨，想把我拖回黑暗，卻永遠無法擊碎我的靈魂。鄉親的愛與支持，是我最珍貴、也最想呵護的微光。」

