爭氣軍二代 飛官待遇贏將軍爸

國軍不少「軍二代」傳為佳話，圖為年輕人行經國軍人才招募海報。（本報資料照片）

國軍招募不易，不少役男想辦法免服兵役，甚至不惜觸法逃兵，然而「軍人世家」卻漸增，國軍志願役官兵來自軍人家庭者眾，不僅如此，高階將領子女從軍者亦是，例如國防部長辦公室主任孫立方中將的兒子，擔任M1A2T戰車連連長，近日甫於成軍典禮亮相。不過這些「軍二代」多數低調，還有子女不肯讓部隊知道自己的父親是將領，以免被袍澤「特別眼光」看待。

高階將領子女從軍，包括前國防部長邱國正的兒子，先後在軍情局與國安局任職，年前退役。民國108年邱國正接任國安局長當天，還特別看自己兒子是否參加儀式，結果沒看到人。

廣告 廣告

在軍人世家傳承上，海軍出身的國防部常次黃佑民中將的兒子，也是海軍，在潛艦部隊服役；黃佑民的女兒，也在海軍擔任水面艦軍官，一家3口奉獻海軍傳為佳話。空軍出身的空軍作戰指揮部副指揮官陳世輝中將，2個兒子也都是空軍飛官，一家3口都飛戰鬥機，同樣蔚為佳話。陳世輝升中將後已無飛行加給，2個飛官兒子的待遇反而比他高。

此外，陸軍出身的國防部常次楊基榮中將的兒子在陸軍，全民防衛動員署署長李定中中將的兒子也在部隊發展，前陸軍副司令、現任退輔會副主委傅正誠的兒子同樣在陸軍。傅正誠與李定中均曾任參謀本部人事次長，負責國軍人力招募。傅說，自己子女從軍，就是最好示範。

另前政戰局長簡士偉的女兒在憲兵指揮部任職；前陸軍副司令郝以知的兒子是陸軍特戰部隊，受過高空跳傘的特殊傘訓。前海軍副司令、陸戰隊指揮官陳子鳳的兒子也是海軍潛艦部隊軍官。