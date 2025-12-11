爭法庭直播 柯文哲質疑有什麼不敢讓人知道 抗告高院已分案 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

民眾黨前主席柯文哲被控京華城土地違法容積獎勵、政治獻金公益侵占、挪用眾望基金會款項支付競總員工薪資背信、政治獻金專戶申報不實等4案，今（11）日進人辯論程序，柯文哲在法院開庭前質疑法庭直播淪為事後紀錄片，「你們到底在怕什麼？你們有什麼不敢讓人家知道的？」；柯文哲提起的抗告，高院今天下午分案，由審判長鄭水銓、陪席法官黃美文、受命法官吳玟儒組成的合議庭審理，預計15日前將自為裁定。

廣告 廣告

北院的審理的排程非常密進，從11日到24日的2周，扣除周末外都在開庭，11、12日則是提示證據。

柯文哲開庭前表示「今天是台灣司法史上重要的一天 ，這不僅關係到我個人，也關係到台北市的市政發展，更關係到台北市政府公務員的尊嚴。」「司法是國家最後一道防線，它唯一的目的就是維持社會的公平正義，它應當被人民信任。最重要的，司法不可以變成當選者的統治工具，特別是司法不可以勾結媒體淪為政治打手，變成破壞人民的工具」。

柯文哲說，本來今天可以利用法庭直播的機會，讓這個社會眾所矚目的案子，可以向這個社會大眾來公開說明，結果今天這個法庭直播卻變成事後的紀錄片。他相信大罷免大失敗32比0，台北市地檢署的檢察官絕對是重要的因素。本來今天可以利用法庭直播的機會，讓這個社會眾所矚目的案子，可以向這個社會大眾來公開說明。結果這個法庭直播卻變成事後的紀錄片。

柯文哲表示，他內心坦蕩，希望真相可以水落石出，希望法庭可以直播，讓大家知道到底發生了什麼事。「結果你們到底在怕什麼？你們有什麼不敢讓人家知道的？」即使如此，他還是會在法庭上為自己的清白、為公務員的尊嚴、為台灣社會的公平正義奮戰到底。

就爭取法庭直播部分，柯文哲在開庭後表示，開庭花了很長的時間討論法庭直播細節，一開始法官表示其他被告還沒提出抗告，若等全部的人逐一確認完，一定也是整個庭都審理完之後了。

而審判長認為「依照司法院的子法，設計上就是事後播放，且從立法脈絡來看，也沒有問題」。柯文哲說，這段話實難認同，立法文字既是「法庭直播」，當然就是要求「同步播放」，司法院卻在訂定子法的時候，完全曲解了立法原意，把法庭直播變成法庭紀錄片，也就是子法悖離母法，做了反向定義。甚至，連可以錄影播放的範圍都嚴重被限縮。

柯文哲指出，依照子法，審判長認為可公開播送的範圍是不包含被告的最後陳述，「這等於是再一次剝奪遭到檢媒集體霸凌羞辱、未審先判超過一年的我們，希望藉由公開直播，向社會大眾完整陳述、捍衛清白的權利」。

柯文哲強調，法院組織法的法條既寫明「言詞辯論」，司法院就不該利用訂定執行辦法的空間，濫行解釋、毫無理由的逾越了母法的要求限縮直播範圍，這不僅不當，亦是違法。

柯文哲說「司法院帶頭違法，是可以被人民允許的嗎？清白與程序正義，我們都要持續爭取」。

照片來源：翻攝畫面

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

北所立德電台播放反詐反毒宣導 加強收容人法治觀念

全聯大肚廠工安火災 中檢起訴工程科技部最高主管等14人及3公司

【文章轉載請註明出處】